„Gewöhn mich an Einschläge, obwohl ich nicht will“

Von Dubai nach Abu Dhabi und durch Saudi-Arabiens Wüste

Heftige Kritik übt Mirtl aber am heimischen Außenministerium. Während die deutschen Behörden täglich ausführliche Info-Updates schicken (etwa, wie die Lage ist und ab wann von wo mit Rückflügen zu rechnen sei), wolle man von Österreich aus die Urlauber durch die ganze Wüste schicken. Man solle nach Abu Dhabi fahren, von dort dann mit dem Auto quer durch Saudi-Arabien. Von dort müsse man sich den Weitertransport selbst organisieren. Screenshots der Kommunikation liegen der „Krone“ vor. Das österreichisch-deutsche Pärchen erhofft sich nun Hilfe von deutscher Seite, um einen Schlussstrich unter den Albtraumurlaub setzen zu können.