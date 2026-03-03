„Gut vorbereiten, aber alles genau beobachten“

Ein gediegenes Büro in der Wiener Innenstadt, zwölfter Stock, ein malerischer Blick zum Stephansdom. Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender des Österreichischen Fußball-Verbandes, erzählt im Interview mit der „Krone“ über seine ersten Erfahrungen als Präsident, schöne Emotionen und große Ziele.