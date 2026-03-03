Israel schickt Bodentruppen in Süden des Libanon

Hisbollah-Führer getötet

Wie der bewaffnete Arm der Hisbollah-Miliz mitteilte, wurde ihr Chef im Libanon, Adham Adnan al-Othman, Montagfrüh Ziel eines israelischen Angriffs. Die Hisbollah feuerten als Reaktion auf die Tötung ihres Führers Raketen und Drohnen auf Nordisrael ab, wie „The Times of Israel“ berichtet. Ihrerseits meldeten die libanesischen Staatsmedien neue Angriffe auf die als Hisbollah-Hochburgen geltenden südlichen Vororte Beiruts. Die israelische Armee erklärte, sie habe 70 Hisbollah-Ziele getroffen.