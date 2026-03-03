„Gezielte Angriffe“
Israel schickt Bodentruppen in Süden des Libanon
Israel hat Truppen in den angrenzenden Libanon geschickt. Man führe „gezielte Angriffe gegen die Terrorinfrastruktur der Hisbollah durch“, erklärte die Israelische Armee.
Man habe Soldaten „an mehreren Punkten in der Nähe des Grenzgebiets“ stationiert, hieß es von der israelischen Armee (IDF), wie „The Times of Israel“ berichtet. Man arbeite daran, „eine zusätzliche Sicherheitsebene für die Bewohner Nordisraels zu schaffen.“
Die Bodentruppen im Süden des Libanons sollen den „direkten Beschuss“ von israelischen Gemeinden verhindern, sagte Israels Verteidigungsminister Israel Katz. Man gehe „mit aller Härte gegen Ziele der Hisbollah im Libanon vor“, erklärte er. Die Terrororganisation zahle einen hohen Preis für den Beschuss Israels und werde weiter dafür bezahlen, drohte Katz.
Hisbollah-Führer getötet
Wie der bewaffnete Arm der Hisbollah-Miliz mitteilte, wurde ihr Chef im Libanon, Adham Adnan al-Othman, Montagfrüh Ziel eines israelischen Angriffs. Die Hisbollah feuerten als Reaktion auf die Tötung ihres Führers Raketen und Drohnen auf Nordisrael ab, wie „The Times of Israel“ berichtet. Ihrerseits meldeten die libanesischen Staatsmedien neue Angriffe auf die als Hisbollah-Hochburgen geltenden südlichen Vororte Beiruts. Die israelische Armee erklärte, sie habe 70 Hisbollah-Ziele getroffen.
Die Hisbollah-Miliz wird vom Iran unterstützt, am Montag hatte die libanesische Regierung die militärischen Aktivitäten der Miliz für illegal erklärt. Mit dem Eingreifen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz hatte sich der Konflikt um den Iran zuvor auf den Libanon ausgeweitet.
