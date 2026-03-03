Gewinnen Sie WM-Bälle und Bundesliga-Trikots!

Sport hautnah! Klick-Rekorde und begeisternde App
„Stopplicht“-Kolumne
Das WM-Fieber steigt – und mit der sportkrone-App auch die Chance auf heiße Gewinne! Wir verlosen drei Original-FIFA-WM-Matchbälle und dazu unterschriebene Bundesliga-Trikots (siehe Formular unten).
Mit dem Countdown „100 Tage bis zur WM“ fährt auch die „Krone“ die WM-Turbinen hoch. Ab sofort beliefern Sie auf dem eigenen WM-Channel hochtourig mit aktuellen News, brisanten Reportagen, tiefgehenden Interviews – und mit exquisiten Gewinnchancen.
Zum Auftakt verlosen wir drei WM-Bälle, garniert mit drei signierten Original-Trikots der österreichischen Bundesligisten Rapid, SV Ried und GAK. So kann der Countdown zur WM für Fußballfans starten.
Hier können Sie teilnehmen:
Viel Erfolg!
