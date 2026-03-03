Bis 2028! Vladimir Petkovic bleibt „Wüstenfuchs“

Verlieren will gelernt sein: Algerien, Österreichs finaler Gruppengegner bei der WM, tut sich offenbar schwer damit. Die Bilder, als die Spieler im Jänner nach dem Viertelfinal-Aus im Afrika-Cup den Schiedsrichter beim Abgang in die Kabine verfolgten, gingen um die Welt. Goalie Luca Zidane, einer der Beteiligten, kam mit einem blauen Auge davon: Der Sohn von Legende Zinedine darf die Sperre von zwei Spielen in der nächsten Qualifikation zum Kontinentalbewerb verbüßen, somit bei der WM auflaufen. Nach Luca Zidane hat der Verband auch ein Auge auf dessen 20-jährigen Bruder Elyaz geworfen – der Verteidiger, der 17-mal für Frankreichs U20 auflief, zeigt vorerst wenig Interesse.