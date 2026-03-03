Bis 2028! Vladimir Petkovic bleibt „Wüstenfuchs“

Vorteilswelt
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.03.2026 08:21
Petkovic führte Algerien zur fünften WM-Endrunde.
Petkovic führte Algerien zur fünften WM-Endrunde.(Bild: AFP/APA/SEBASTIEN BOZON)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Österreichs WM-Gruppengegner Algerien verlängert noch vor der WM den Vertrag mit Teamchef Vladimir Petkovic. Ende März steigt das Trainingslager in Italien.

Verlieren will gelernt sein: Algerien, Österreichs finaler Gruppengegner bei der WM, tut sich offenbar schwer damit. Die Bilder, als die Spieler im Jänner nach dem Viertelfinal-Aus im Afrika-Cup den Schiedsrichter beim Abgang in die Kabine verfolgten, gingen um die Welt. Goalie Luca Zidane, einer der Beteiligten, kam mit einem blauen Auge davon: Der Sohn von Legende Zinedine darf die Sperre von zwei Spielen in der nächsten Qualifikation zum Kontinentalbewerb verbüßen, somit bei der WM auflaufen. Nach Luca Zidane hat der Verband auch ein Auge auf dessen 20-jährigen Bruder Elyaz geworfen – der Verteidiger, der 17-mal für Frankreichs U20 auflief, zeigt vorerst wenig Interesse.

Trainingslager in Turin
Nägel mit Köpfen hat der WM-Achtelfinalist 2014 bezüglich der Vorbereitung gemacht: Ende März spult Algerien ein Trainingslager in Turin ab, testet am 27. März in Genua gegen Guatemala, am 31. März im Allianz-Stadium von Turin gegen Uruguay. Fixiert ist auch die Zukunft von Vladimir Petkovic: Der 62-Jährige, seit Februar 2024 im Amt, wird seinen Vertrag noch vor der WM bis 2028 verlängern.

Vor der WM sind im Juni Duelle mit Holland (3. Juni in Rotterdam) und Italien oder England geplant. Ihre Zelte schlagen die „Wüstenfüchse“ (The Fennecs) während der Endrunde im Rock Chalk Park in Lawrene auf. Die Auswahl von Petkovic ist somit nur 50 Autominuten vom Arrowhead Stadium entfernt stationiert, wo Algerien auf Argentinien (17. Juni) und auf das ÖFB-Team treffen wird.

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.03.2026 08:21
