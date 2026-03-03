Warum Häftlinge 22 Stunden eingesperrt bleiben

Sport hautnah! Klick-Rekorde und begeisternde App
„Stopplicht“-Kolumne
Nach dem Tod eines Häftlings in Hirtenberg in Niederösterreich herrscht große Aufregung: Wie konnte das passieren? Wie kann man das verhindern? Ein hochrangiger Anstaltsleiter in Kärnten spricht im „Krone“-Interview Klartext: „Am Papier ist im Strafvollzug alles möglich. Aber ohne die nötigen Personalressourcen geht gar nichts.“
Immer wieder kritisiert die Volksanwaltschaft Haftbedingungen in einzelnen Gefängnissen. So etwa wurde bereits vor dem Tod eines psychisch kranken Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg gefordert, Betonbetten auszutauschen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.