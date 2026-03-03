Warum Häftlinge 22 Stunden eingesperrt bleiben

Nach dem Tod eines Häftlings in Hirtenberg in Niederösterreich herrscht große Aufregung: Wie konnte das passieren? Wie kann man das verhindern? Ein hochrangiger Anstaltsleiter in Kärnten spricht im „Krone“-Interview Klartext: „Am Papier ist im Strafvollzug alles möglich. Aber ohne die nötigen Personalressourcen geht gar nichts.“