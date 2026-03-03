Abfuhr für KAC! „Kein Potenzial“ für beste Liga

Ein Schreiben des Österreichischen Eishockey-Verbandes hat bei den KAC-Damen (spielen in der Bundesliga) für blankes Entsetzen gesorgt. Hintergrund: Eigentlich hatten sich die Rotjacken für die internationale EWHL, die höchste Damen-Spielklasse, beworben. Doch der ÖEHV schmetterte dies ab. In einem Schreiben verweist er auf eine offene Zahlung (die längst beglichen sein soll), sowie auf eine negative Stellungnahme des Kärntner Eishockey Verbandes (KEHV).