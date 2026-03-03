Bald wird man wissen, wie viel Kollegen verdienen

Es ist eines der großen Tabus in Österreich: Über Geld spricht man nicht. Zu groß ist die Angst vor Neid und Missgunst. Die Leidtragenden sind meist diejenigen, die weniger verdienen – die Frauen. 18 Prozent betrug die Lohnlücke in der Steiermark zuletzt, wie die Arbeiterkammer errechnete. In der Studie „Reden wir übers Geld!“ vom Oktober 2025 fanden Forscherinnen sogar heraus, dass Frauen deutlich seltener wissen, wie viel ihre Kollegen verdienen: 22 Prozent der Männer wissen es „genau“, aber nur elf Prozent der Frauen. Knapp 47 Prozent der Männer reden untereinander über ihr Gehalt, aber nur 37 Prozent der Frauen. Das könnte sich Anfang Juni nun ändern.