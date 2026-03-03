Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht heilbar“

„Evil Dead“-Star Bruce Campbell an Krebs erkrankt

Society International
03.03.2026 08:16
(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Eugene Gologursky)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspieler Bruce Campbell, der dank des Horror-Klassikers „The Evil Dead – Tanz der Teufel“ (1981) bekannt wurde, ist an Krebs erkrankt. Es sei eine Krebsart, die als behandelbar, aber nicht heilbar eingestuft werde, teilte der 67-Jährige in den sozialen Medien mit.

0 Kommentare

Nähere Angaben zu der Erkrankung machte er nicht. Wegen der Behandlung müsse er nun beruflich kürzertreten. Leider werde er für diesen Sommer geplante Auftritte bei Filmmessen absagen.

Viel Unterstützung
Seine Fans ließ Campbell wissen, dass er viel Unterstützung habe und fest damit rechne, „eine Weile da zu sein“.

Lesen Sie hier die Botschaft von Bruce Campbell an seine Fans:

US-Regisseur Sam Raimi (66) holte den Schauspieler 1981 für den Gruselschocker „Tanz der Teufel“ als Hauptdarsteller vor die Kamera. Er wirkte auch in den Fortsetzungen „Tanz der Teufel II“ (1987) und „Armee der Finsternis“ (1992) mit.

Lesen Sie auch:
James Van der Beek wurde als „Dawson“ weltbekannt.
Trauer um „Dawson“
Serien-Star James Van Der Beek (48) ist tot
11.02.2026

Unter der Regie von Raimi war er in Nebenrollen auch in der „Spider-Man“-Trilogie und in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ zu sehen. Von 2007 bis 2013 spielte Campbell in der Agenten-Serie „Burn Notice“ mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
03.03.2026 08:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
432.305 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.190 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
406.686 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4107 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
2992 mal kommentiert
Kolumnen
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
781 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Society International
„Will einfach alles“
Heidi Klum plaudert Schlafzimmer-Geheimnis aus
Mission durch Wüste
Verona Pooths Sohn Rocco (14) sitzt in Dubai fest
„Nicht heilbar“
„Evil Dead“-Star Bruce Campbell an Krebs erkrankt
„The Crown“-Ableger?
Netflix plant Serie über Andrews Schock-Skandale
Seit 2010 veheiratet
Chris Hemsworth: Darum hält seine Ehe mit Pataky
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf