Ab Juni wird man wissen, was Kollegen verdienen

„Krone“: Was kommt mit den neuen Richtlinien für Lohntransparenz alles auf uns zu?

Sonja Föger-Kalchschmied: Bis Juni muss Österreich diese von der EU vorgegebenen Richtlinien umsetzen. Alle Unternehmen ab 100 Mitarbeitern müssen verpflichtende Einkommensberichte machen, wobei unsere Forderung ganz klar ist, dass das auch kleinere Unternehmen umsetzen sollten. Denn in Österreich arbeiten mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben mit weniger als 100 Personen. Gerade in Tirol haben wir einen Großteil an kleinen Unternehmen. (Anmerkung: In Tirol haben 314 Betriebe – 0,6 Prozent – mehr als 100 Mitarbeiter. Von den restlichen 51.108 haben rund 30.000 gar keine Mitarbeiter.)