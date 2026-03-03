Ab Juni wird man wissen, was Kollegen verdienen

Über Geld wird in Österreich nicht gesprochen – was man verdient, bleibt ein Geheimnis. Das wird sich schon ab dem Sommer ändern. Unternehmen müssen dann Einkommensberichte liefern. Für Tiroler Gewerkschaftschefin Sonja Föger-Kalchschmied wird mit der neuen Richtlinie für Lohntransparenz ein Traum wahr.
„Krone“: Was kommt mit den neuen Richtlinien für Lohntransparenz alles auf uns zu?
Sonja Föger-Kalchschmied: Bis Juni muss Österreich diese von der EU vorgegebenen Richtlinien umsetzen. Alle Unternehmen ab 100 Mitarbeitern müssen verpflichtende Einkommensberichte machen, wobei unsere Forderung ganz klar ist, dass das auch kleinere Unternehmen umsetzen sollten. Denn in Österreich arbeiten mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben mit weniger als 100 Personen. Gerade in Tirol haben wir einen Großteil an kleinen Unternehmen. (Anmerkung: In Tirol haben 314 Betriebe – 0,6 Prozent – mehr als 100 Mitarbeiter. Von den restlichen 51.108 haben rund 30.000 gar keine Mitarbeiter.)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.