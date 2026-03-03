„Jordanischer Messi“ tanzt in St. Gallen an

Asien-Finale

Eines ist fix: Jordanien ist von den drei Gruppengegnern in der FIFA-Weltrangliste das klar schlechtest platzierte Team, machte aber seit Dezember 2023 25 Plätze gut, rangiert auf Rang 62. 2024 schaffte man es bis ins Finale der Asien-Meisterschaft (1:3 gegen Katar), zuletzt im Dezember ins Endspiel des FIFA-Arab-Cups, wo es ein knappes 2:3 gegen Marokko setzte, der Heimat von Sellami. Der 55-Jährige lief als Spieler bei der WM 1998 auf, erlebt nun mit dem WM-Debütanten Jordanien seine Endrunden-Premiere als Teamchef: „Wir haben mit unserem Teamgeist die Chance zu überraschen – auch gegen Österreich.“