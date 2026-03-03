„Paralympics? Das ist echt ein Wahnsinn!“

Seit drei Saisonen fährt er Rennen, die Teilnahme an den Paralympics – er startet im Slalom und im Riesentorlauf – ist sein bisher mit Abstand größtes Highlight. „Obwohl ich zuletzt sehr gute Ergebnisse hatte, habe ich mir eigentlich nicht gedacht, dass es schon heuer mit einer Qualifikation klappt. Mein eigentliches Ziel war eine Teilnahme im Jahr 2030, aber jetzt muss ich mir wohl ein neues Ziel stecken“, lacht Rigby, für den dieses Mal der olympische Gedanke („Dabei sein ist alles“) im Vordergrund steht: „Es gibt so viele gute Monoski-Fahrer. Zur absoluten Weltklasse fehlt mir noch ein bisschen etwas. Von einer Medaille zu reden, wäre daher vermessen.“