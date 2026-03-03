Rubio: Israels Pläne haben US-Angriffe ausgelöst

Obwohl eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in dieser Woche geplant gewesen war, wurde am Samstag die Operation „Epischer Zorn“ gegen das Mullah-Regime gestartet. US-Außenminister Marco Rubio gab bekannt, warum es nun doch so schnell gehen musste – und widersprach damit teilweise der Version seines Präsidenten. Auch in der Nacht auf Dienstag gingen die Angriffe auf den Iran weiter. Hier die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Überblick.