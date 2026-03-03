krone.at-Liveticker
Rubio: Israels Pläne haben US-Angriffe ausgelöst
Obwohl eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in dieser Woche geplant gewesen war, wurde am Samstag die Operation „Epischer Zorn“ gegen das Mullah-Regime gestartet. US-Außenminister Marco Rubio gab bekannt, warum es nun doch so schnell gehen musste – und widersprach damit teilweise der Version seines Präsidenten. Auch in der Nacht auf Dienstag gingen die Angriffe auf den Iran weiter. Hier die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Überblick.
„Wir wussten, dass es ein israelisches Handeln geben würde. Wir wussten, dass dies einen Angriff auf US-Streitkräfte nach sich ziehen würde, und wir wussten, dass wir, wenn wir nicht präventiv gegen sie vorgingen, bevor sie diese Angriffe starteten, höhere Verluste erleiden würden“, sagte Rubio am Montag (Ortszeit) vor Journalisten im US-Kapitol. Teheran hatte Rubio zufolge seinen Streitkräften den Befehl erteilt, im Falle eines Angriffs gegen den Iran automatisch US-Truppen anzugreifen.
„Sonst hätten wir wesentlich höhere Verluste erlitten“
„Wenn wir dagestanden und auf diesen Angriff gewartet hätten, bevor wir sie trafen, hätten wir wesentlich höhere Verluste erlitten“, sagte der US-Chefdiplomat. US-Präsident Donald Trump habe daher die „sehr kluge Entscheidung getroffen“, gemeinsam mit Israel anzugreifen, fügte Rubio hinzu. Der Staatschef hatte zuvor gemeint: „Dies war unsere letzte und beste Chance zuzuschlagen, was wir gerade tun, und die unerträglichen Bedrohungen durch dieses kranke und finstere Regime zu beseitigen.“
Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:
Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA greift der Iran seit Samstag Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.
