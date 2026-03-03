Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ingolitsch in Zahlen

60 Tage-Bilanz: Sieger und Verlierer der neuen Ära

Steiermark
03.03.2026 06:30
Sturm-Coach Fabio Ingolitsch hat bislang 24 Spieler eingesetzt.
Sturm-Coach Fabio Ingolitsch hat bislang 24 Spieler eingesetzt.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Am Montag war Fabio Ingolitsch bei Sturm 60 Tage in Amt und Würden. Die „Krone“ schaute sich zum 60er die nackten Zahlen des 33-jährigen Trainers an. Seine erste Bilanz beim im Umbruch befindlichen Meister fällt durchschnittlich aus. Siege und Niederlagen halten sich die Waage, zwei Profis haben einen schweren Stand.

0 Kommentare

Zeit für eine Zwischenbilanz. In der Politik wird in der Regel nach 100 Tagen die Ära eines neuen Politikers in seinem Amt bewertet. Bei Sturm ziehen wir nach 60 Tagen ein erstes Zwischenresümee. Denn am Montag machte Fabio Ingolitsch seinen „60er“ voll. Die Ära des neuen Sturm-Trainers in Zahlen:

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
03.03.2026 06:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Bei der Leerstandsabgabe ist der Aufwand für die Erhebungen oft größer als die Einnahmen sind.
Leerstandsabgabe
Geringe Einnahmen, viele Länder verzichten weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
425.633 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.016 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
406.176 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4093 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3761 mal kommentiert
Kolumnen
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
775 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf