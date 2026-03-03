60 Tage-Bilanz: Sieger und Verlierer der neuen Ära

„Gewöhn mich an Einschläge, obwohl ich nicht will“
In Dubai gestrandet:
Am Montag war Fabio Ingolitsch bei Sturm 60 Tage in Amt und Würden. Die „Krone“ schaute sich zum 60er die nackten Zahlen des 33-jährigen Trainers an. Seine erste Bilanz beim im Umbruch befindlichen Meister fällt durchschnittlich aus. Siege und Niederlagen halten sich die Waage, zwei Profis haben einen schweren Stand.
Zeit für eine Zwischenbilanz. In der Politik wird in der Regel nach 100 Tagen die Ära eines neuen Politikers in seinem Amt bewertet. Bei Sturm ziehen wir nach 60 Tagen ein erstes Zwischenresümee. Denn am Montag machte Fabio Ingolitsch seinen „60er“ voll. Die Ära des neuen Sturm-Trainers in Zahlen:
