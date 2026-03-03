60 Tage-Bilanz: Sieger und Verlierer der neuen Ära

Am Montag war Fabio Ingolitsch bei Sturm 60 Tage in Amt und Würden. Die „Krone“ schaute sich zum 60er die nackten Zahlen des 33-jährigen Trainers an. Seine erste Bilanz beim im Umbruch befindlichen Meister fällt durchschnittlich aus. Siege und Niederlagen halten sich die Waage, zwei Profis haben einen schweren Stand.