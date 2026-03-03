Tagger kennt erste Gegnerin bei Klassiker-Premiere

Dank einer Wildcard darf Tennishoffnung Lilli Tagger erstmals beim Klassiker in Indian Wells starten. Nun kennt sie auch ihre Auftaktgegnerin. Die 18-Jährige trifft zum Start auf Warwara Gratschewa.
Damit erhielt Tagger, der eine Wild Card die Teilnahme in Indian Wells ermöglicht, eine Gegnerin, gegen die eine Überraschung durchaus machbar ist. Allerdings ist die Osttirolerin gegen Gratschewa natürlich Außenseiterin. Die für Frankreich spielende gebürtige Russin ist aktuell Nummer 58 der Welt und startete gut in die neue Saison. Bei den Australian Open verlor sie in Runde zwei gegen die spätere Siegerin Elena Rybakina, in Doha erreichte sie zuletzt die dritte Runde.
Sollte Tagger die Überraschung schaffen, ginge es danach gegen Maria Sakkari. Die Griechin ist als Nummer 32 die letzte noch gesetzte Spielerin des Turniers.
Auch Potapowa am Start
Anastasia Potapowa hatte Losglück, trifft zum Start des 9-Millionen-Dollar-Turniers auf eine Qualifikantin. Im Erfolgsfall würde die 24-Jährige in Runde zwei auf die an 7 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini treffen.
Sinja Kraus, derzeit Österreichs Nummer drei bei den Damen, scheiterte in der Qualifikation mit 6:7, 4:6 an der Australierin Storm Hunter. Julia Grabher, als Nummer 79 der Welt aktuell die bestplatzierte rot-weiß-rote Tennisdame, ist in der kalifornischen Wüste nicht am Start. Sie hätte gerne das zweite Challenger in Antalya gespielt, was ihre Leistenverletzung jedoch verhinderte.
