Tagger kennt erste Gegnerin bei Klassiker-Premiere

Damit erhielt Tagger, der eine Wild Card die Teilnahme in Indian Wells ermöglicht, eine Gegnerin, gegen die eine Überraschung durchaus machbar ist. Allerdings ist die Osttirolerin gegen Gratschewa natürlich Außenseiterin. Die für Frankreich spielende gebürtige Russin ist aktuell Nummer 58 der Welt und startete gut in die neue Saison. Bei den Australian Open verlor sie in Runde zwei gegen die spätere Siegerin Elena Rybakina, in Doha erreichte sie zuletzt die dritte Runde.