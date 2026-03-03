„Jetzt werde ich meinen ,Damon‘ abgeben müssen“

Weil er lange keinen Termin für die Alltagstauglichkeitsprüfung bekam, konnte ein Oberösterreicher den Bescheid für die erfolgreich absolvierte verpflichtende Prüfung erst verspätet einreichen. Nun wird er sich von seinem siebenjährigen American-Bully-Rüde trennen. Beim Stadtamt sieht man die Angelegenheit ganz anders.