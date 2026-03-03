Stallbrand am Dorfplatz löste Großeinsatz aus

Feuer unter Kontrolle

Neben der Ortsfeuerwehr standen auch Einsatzkräfte aus Mittersill, Stuhlfelden, Niedernsill, Zell am See und Saalfelden im Einsatz. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden jedoch noch den ganzen Tag andauern. In der Tenne gelagertes Heu sorgt für hartnäckige Glutnester und muss aufwendig entfernt werden.