Stallbrand am Dorfplatz löste Großeinsatz aus

Ein Brand in Uttendorf (Salzburg) hat Dienstagfrüh für einen Großeinsatz gesorgt. Am Dorfplatz stand ein Stallgebäude in Flammen. Mehrere Feuerwehren rückten an, das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand, die Nachlöscharbeiten dauern jedoch noch an.
Ein Feuer hat am Dienstagfrüh in Uttendorf einen Großeinsatz ausgelöst. Am Dorfplatz geriet ein Stallgebäude, eines der ältesten Häuser der Gemeinde, aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Wegen der raschen Ausbreitung wurde Alarmstufe 4 ausgelöst.
Feuer unter Kontrolle
Neben der Ortsfeuerwehr standen auch Einsatzkräfte aus Mittersill, Stuhlfelden, Niedernsill, Zell am See und Saalfelden im Einsatz. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden jedoch noch den ganzen Tag andauern. In der Tenne gelagertes Heu sorgt für hartnäckige Glutnester und muss aufwendig entfernt werden.
Verletzt wurde niemand. Ein angrenzendes Wohnhaus konnte geschützt werden. Kühe und Kälber wurden rechtzeitig ins Freie gebracht, für einige Kleintiere kam jede Hilfe zu spät.
