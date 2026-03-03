OpenAI schränkt Vereinbarung mit Pentagon ein

Altman räumt Fehler ein

Altman räumte ein, vorschnell gehandelt zu haben: „Eine Sache, die ich meiner Meinung nach falsch gemacht habe: Wir hätten nicht so überstürzt am Freitag damit an die Öffentlichkeit gehen sollen. Die Probleme sind äußerst komplex und erfordern eine klare Kommunikation. Wir haben wirklich versucht, die Lage zu deeskalieren und ein noch viel schlimmeres Ergebnis zu vermeiden, aber ich glaube, es wirkte einfach opportunistisch und schlampig. Eine gute Lernerfahrung für mich, da wir in Zukunft Entscheidungen mit höheren Risiken treffen müssen.“