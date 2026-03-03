„Er ist der Beste, den der Fußball je gesehen hat“

Zwei Bestmarken im Visier

Zudem hat er weitere Rekorde vor Augen, steht wie sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo vor der sechsten WM – eine Marke, die noch kein Spieler erreichte. Nach seinen sieben Treffern 2022 in Katar fehlen ihm auf den Führenden Miroslav Klose (16 Tore) drei Treffer, allerdings lauert Frankreichs Kylian Mbappe (zwölf) nur einen Treffer hinter Messi – „CR7“ hält bislang erst bei acht Toren.