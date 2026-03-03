Vorteilswelt
NOCH 100 TAGE ZUR WM

„Er ist der Beste, den der Fußball je gesehen hat“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.03.2026 07:58
Lionel Messi (M.) war im Florida-Derby mit zwei Toren und einem Assist Miamis Matchwinner.
Lionel Messi (M.) war im Florida-Derby mit zwei Toren und einem Assist Miamis Matchwinner.(Bild: AP/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Am 22. Juni trifft Österreich im AT&T Stadium in Dallas auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. Der 38-jährige Superstar Lionel Messi glänzte am Sonntag beim 4:2-Auswärtserfolg und setzte gegen Orlando eeine Duftmarke in Richtung Weltmeisterschaft. Für das Österreich-Duell sitzen die Argentinier in der Vorrunde im Flieger.

0 Kommentare

Mit einem Linksschuss aus 17 Metern auf 1:2 verkürzt (57.), Segovia das 2:2 aufgelegt (85.) – um mit einem Freistoß aus 27 Metern den Endstand von 4:2 zu fixieren (90.): Lionel Messi stahl am zweiten Spieltag der Major League Soccer (MLS) im Florida-Derby einmal mehr allen die Show, avancierte bei Inter Miamis Aufholjagd nach 0:2-Rückstand in Orlando zum Matchwinner.

Über drei Monate vor dem WM-Startspiel gegen Algerien (17. Juni) zeigte Argentiniens Nationalheld in der Nacht auf Montag erneut seine Klasse: „Er ist der beste Spieler, den der Fußball je gesehen hat.

Eine Führungspersönlichkeit, die andere inspiriert“, jubelte Miami-Trainer und Landsmann Javier Mascherano, der mit Argentinien 2004 und 2008 bei Olympia triumphierte. Für Verein und Nationalmannschaft hat der achtfache Ballon d‘Or-Gewinner nun 898 Tore erzielt, davon 79 in 90 Spielen für Miami.

Auch Österreich, das am 22. Juni sein Vorrunden-Highlight gegen Messi und Co. bestreiten wird, kann sich warm anziehen. Der 38-Jährige soll bei seiner letzten Endrunde die große Mission erfüllen, Argentinien zum vierten WM-Titel führen.

Messi mit seinen Söhnen Thiago (links, 13 Jahre), Ciro (M. sieben) und Matteo (re., zehn).
Messi mit seinen Söhnen Thiago (links, 13 Jahre), Ciro (M. sieben) und Matteo (re., zehn).(Bild: EPA)

Der Titelverteidiger bezieht während des Turniers in Kansas City Quartier, wo er in der Vorrunde auf Algerien trifft. Für das Duell mit Österreich und das Match gegen Joranien (27. Juni) müssen die „Albiceleste“ allerdings in den Flieger steigen, die rund 100 Minuten nach Dallas reisen.

Offiziell geäußert hat sich Messi noch nicht, doch alle gehen davon aus, dass er in den USA dabei sein wird: „Wir haben die letzte WM gewonnen, es wäre spektakulär, diesen Titel verteidigen zu können“, meinte er.

Zwei Bestmarken im Visier
Zudem hat er weitere Rekorde vor Augen, steht wie sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo vor der sechsten WM – eine Marke, die noch kein Spieler erreichte. Nach seinen sieben Treffern 2022 in Katar fehlen ihm auf den Führenden Miroslav Klose (16 Tore) drei Treffer, allerdings lauert Frankreichs Kylian Mbappe (zwölf) nur einen Treffer hinter Messi – „CR7“ hält bislang erst bei acht Toren.

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.03.2026 07:58
NOCH 100 TAGE ZUR WM
„Er ist der Beste, den der Fußball je gesehen hat"
ÖFB-Präsident Pröll
„Gut vorbereiten, aber alles genau beobachten"
„Stopplicht"-Kolumne
Sport hautnah! Klick-Rekorde und begeisternde App
Prohaskas Countdown
Mit guter Laune ein Gefühl für die WM holen
