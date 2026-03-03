F1-Rennstall in Not! Aufgabe nach wenigen Runden?

Geht nur noch um Minimalziel

Deshalb droht dem Team zum Auftakt schon ein Albtraum-Szenario. Die beiden Piloten Lance Stroll und Fernando Alonso dürften nämlich schon im Wissen anreisen, dass sie das Rennen nicht beenden werden. Es gehe nämlich nur darum, das Minimalziel, die 107-Prozent-Regel, zu erfüllen – sich für das Rennen zu qualifizieren und dort dann wenige Runden zu drehen, bevor man die Boliden dann kontrolliert abstellt.