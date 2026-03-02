Iran-Krieg: Schauplatz für virale Desinformation

Falsche Bilder von Khameneis Palast

Ein Pro-Trump-Account veröffentlichte zudem Bilder, die angeblich Vorher- und Nachher-Aufnahmen des Khamenei-Palastes zeigen sollten, der bei den Raketenangriffen am Samstag ins Visier genommen wurde. Während das „Nachher“-Bild tatsächlich den Palast nach dem Angriff zeigt, zeigt das „Vorher“-Bild das Mausoleum von Ruhollah Khomeini, das sich auf der anderen Seite Teherans befindet. Der Beitrag wurde 365.000-mal aufgerufen.