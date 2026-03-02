Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was alles Fake ist

Iran-Krieg: Schauplatz für virale Desinformation

Außenpolitik
02.03.2026 22:00
Zum Angriff auf den Iran kursieren im Netz viele falsche Behauptungen, Bilder und Videos. Das ...
Zum Angriff auf den Iran kursieren im Netz viele falsche Behauptungen, Bilder und Videos. Das große Bild ist echt und zeigt ein zerstörtes Haus in Teheran.(Bild: APA/APA, AFP, X)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Künstliche Intelligenz (KI) und sehr viel böse Absicht stecken hinter einer Vielzahl von Bildern, die mit falschen Texten zum Krieg im Iran verbreitet werden. Eine Website kämpft jetzt gegen die „Online-Informations-Kriegsführung“.

0 Kommentare

Seitdem Elon Musk Twitter übernahm, ist sein neues X zu einem Schauplatz für Desinformation geworden. Besonders groß wird die Flut an fehlerhaften und irreführenden Beiträgen, wenn es um Konflikte, Krisen und Kriege geht. Das belegen die Postings, die seit dem Angriff auf den Iran die Plattform überschwemmen.

Innerhalb weniger Stunden wurden Millionen User durch Fake News über die Orte und das Ausmaß des Angriffs sowie der iranischen Reaktion in die Irre geführt.

Zahlreiche auf X verbreitete Bilder zum Iran-Krieg scheinen manipuliert oder mithilfe von KI erstellt worden zu sein: 

„560 Amerikaner starben für Israel“, heißt es zu diesem Bild. In Wahrheit stammt die Aufnahme ...
„560 Amerikaner starben für Israel“, heißt es zu diesem Bild. In Wahrheit stammt die Aufnahme aus dem Jahr 2011.(Bild: Screenshot X.com)
Fakebild
Fakebild(Bild: Twitter)
(Bild: Twitter)
(Bild: Twitter)

Die Webseite „Wired“ hatte mithilfe des Open-Source-Intelligence-Analysten Tal Hagin, der sich als Kämpfer gegen die „Online-Informations-Kriegsführung“ beschreibt, Hunderte von viralen Beiträgen auf X überprüft. Das schockierende Ergebnis: Die Musk-Plattform ist das Online-Ground-Zero für Fake News und Chaos.

Viele angebliche Videoaufnahmen schon mehrere Jahre alt
So sind viele angebliche Videoaufnahmen des Angriffs tatsächlich Monate oder gar Jahre alt. In mehreren Posts wurden Videos mutmaßlicher Angriffe falschen Orten zugeordnet. Zahlreiche auf X verbreitete Bilder scheinen zudem manipuliert oder mithilfe von KI erstellt worden zu sein. Andere Beiträge versuchen, Aufnahmen aus Videospielen als Szenen aus dem Konflikt auszugeben.

Lesen Sie auch:
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
krone.at-Liveticker
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
02.03.2026
Krone Plus Logo
Alte Verbündete
Keine Iran-Hilfe, aber Putin profitiert trotzdem
02.03.2026
Krise im Nahen Osten
Stocker: „Terror des Iran-Regimes muss enden“
02.03.2026

Raketen über Tel Aviv statt über Dubai
Ein von einem verifizierten Account veröffentlichtes Video sollte angeblich ballistische Raketen über Dubai zeigen. Tatsächlich handelte es sich um Aufnahmen iranischer ballistischer Raketen, die im Oktober 2024 auf Tel Aviv abgefeuert wurden. Der Beitrag wurde mehr als 4,9 Millionen Mal auf X aufgerufen.

„Israel existiert nicht mehr“, lautet der Kommentar zu diesem Bild – tatsächlich ist eine ...
„Israel existiert nicht mehr“, lautet der Kommentar zu diesem Bild – tatsächlich ist eine Explosion in Syrien zu sehen.(Bild: Screenshot X.com)

Ein weiterer Account veröffentlichte ein Video mit Explosionen und der Bildunterschrift: „6 iranische Hyperschallraketen trafen den mit indischen Investitionen ausgebauten israelischen Hafen von Haifa. Massive Schäden gemeldet.“ Das dazugehörige Video wurde 65.000-mal angesehen – tatsächlich stammt das Material jedoch aus dem vergangenen Juli und zeigt einen israelischen Angriff auf das Verteidigungsministerium in Damaskus, Syrien.

„6 iranische Hyperschallraketen trafen den mit indischen Investitionen ausgebauten israelischen ...
„6 iranische Hyperschallraketen trafen den mit indischen Investitionen ausgebauten israelischen Hafen von Haifa. Massive Schäden gemeldet“, lautete der Kommentar zu diesem Bild – tatsächlich stammt das Material aus dem vergangenen Juli und zeigt einen israelischen Angriff auf das Verteidigungsministerium in Damaskus (Syrien).(Bild: Screenshot X.com)

Die dem Iran-Regime nahestehende Zeitung „Teheran Times“ veröffentlichte auf X zudem ein offenbar KI-generiertes Bild mit der Behauptung, „ein amerikanischer Radar in Katar ist heute bei einem iranischen Drohnenangriff vollständig zerstört worden“.

„US-Radar in Katar komplett zerstört“, steht hier zu lesen. Das Bild stammt aber vom 10. Februar ...
„US-Radar in Katar komplett zerstört“, steht hier zu lesen. Das Bild stammt aber vom 10. Februar und ist KI-manipuliert.(Bild: Screenshot X.com)

Nur dass Hagin belegte, dass das Foto auf einem Google-Earth-Foto vom 10. Februar 2025 basiert, welches dann per KI manipuliert wurde: „Man braucht nur auf die Autos zu schauen, die dann ja dort genau wieder über ein Jahr später gestanden haben müssen.“ Dennoch machen die gefälschten „Vorher-Nachher“-Bilder auf X und anderen Social-Media-Plattformen munter weiter die virale Runde.

Auch dieses Google-Earth-Foto wurde manipuliert.
Auch dieses Google-Earth-Foto wurde manipuliert.(Bild: Screenshot X.com)

Falsche Bilder von Khameneis Palast
Ein Pro-Trump-Account veröffentlichte zudem Bilder, die angeblich Vorher- und Nachher-Aufnahmen des Khamenei-Palastes zeigen sollten, der bei den Raketenangriffen am Samstag ins Visier genommen wurde. Während das „Nachher“-Bild tatsächlich den Palast nach dem Angriff zeigt, zeigt das „Vorher“-Bild das Mausoleum von Ruhollah Khomeini, das sich auf der anderen Seite Teherans befindet. Der Beitrag wurde 365.000-mal aufgerufen.

„Khameneis Palast zerstört“, heißt es hier. Das rechte Bild ist auch echt – das linke aber zeigt ...
„Khameneis Palast zerstört“, heißt es hier. Das rechte Bild ist auch echt – das linke aber zeigt das Khomeini-Mausoleum.(Bild: Screenshot X.com)

Fast alle viralen Beiträge stammen von Accounts mit blauem Haken. Das bedeutet, dass diese Nutzer für den Premiumdienst von X bezahlen, damit Geld verdienen können, selbst wenn die Inhalte falsch sind. Zwar wurden einigen Desinformationsbeiträgen sogenannte Community Notes hinzugefügt, um die Fakten richtigzustellen, dennoch werden sie oft als reale Nachrichten weiterverbreitet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
02.03.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Was bisher geschah
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
417.679 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
405.157 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
383.303 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4073 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3900 mal kommentiert
Kolumnen
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
773 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Außenpolitik
Was alles Fake ist
Iran-Krieg: Schauplatz für virale Desinformation
Hercules am Boden
Heer kann bei Nahost-Evakuierung nicht helfen
2026 als Reformjahr
Ministerin will Obergrenze für Privatarzt-Honorare
Nahost im Zentrum
Van der Bellen trifft in Rom Mattarella und Papst
„Es war sehr nett ...“
Neue Pläne? Spekulationen nach Kickl-Hofer-Treffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf