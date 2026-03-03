Apple präsentiert günstigeres iPhone 17e

Herzstück des 6,1 Zoll großen iPhone 17e ist Apples aktueller A19-Chip, der es im Vergleich zum – doch schon etwas älteren – iPhone 11 doppelt so schnell machen soll. Das iPhone 17e enthält außerdem Apples C1X-Modem der neuesten Generation aus dem iPhone Air und verspricht damit eine bis zu doppelt so schnelle Mobilfunkleistung wie das iPhone 16e.