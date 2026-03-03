Erfindergeist in Österreich nur selten weiblich

Österreich unter den Schlusslichtern

Vor allem bei Start-ups, die europäische Patente anmelden, gibt es eine große Kluft zwischen Frauen und Männern. Hier haben nur 13,5 Prozent dieser Unternehmen zumindest eine Gründerin. Wobei Spanien, Portugal und Irland am besten abschneiden, während die Niederlande, Österreich (11,1 Prozent) und Deutschland die Schlusslichter bilden. Jüngere Start-ups kommen dabei auf einen Gründerinnen-Anteil von 14 Prozent, während ihr Anteil bei Unternehmen, die älter als 20 Jahre sind, nur bei 5,9 Prozent liegt. Bei Start-ups ohne Patentanmeldungen liegt der Anteil von Unternehmen mit zumindest einer Gründerin in Österreich bei 18,2 Prozent.