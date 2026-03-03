Vorteilswelt
Hilfe trotz Vermögen

Asylgeld-Betrug: 66.000 € noch nicht zurückgezahlt

Oberösterreich
03.03.2026 08:00
Die türkische Familie besitzt etwa eine Wohnung in Istanbul, trotzdem beantragten Vater und ...
Die türkische Familie besitzt etwa eine Wohnung in Istanbul, trotzdem beantragten Vater und Mutter Geld.(Bild: APA/Norbert Sommer)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Es geht um exakt 66.457 Euro Steuergeld. Dieser Betrag wurde einer türkischen Asylfamilie ausbezahlt – obwohl diese in der Heimat über erhebliches Vermögen verfügt haben soll. Das Land Oberösterreich wartet bis heute auf das Geld. Der Fall liegt nun beim Gericht.

Aufgeflogen war die Causa im Sommer nach einer Kontrolle in einem Asylquartier in Braunau. Laut behördlichen Ermittlungen ist der Vater (37) Eigentümer eines Bauernhofes samt 4,4 Hektar großem Weingarten sowie einer Wohnung in Istanbul. Zudem wurden in einem Wallet 1,5 Bitcoin festgestellt – mit einem damaligen Gegenwert von rund 150.000 Euro (je nach Kurs stark schwankend).

Lesen Sie auch:
Zum Immobilienportfolio der türkischen Familie gehört auch eine Wohnung in der Metropole ...
Familie flog in OÖ auf
Trotz Vermögen mehr als 66.000 € Asylgeld kassiert
30.07.2025

Die Reaktion des Landes fiel strikt aus: Die Grundversorgungsleistungen wurden mit sofortiger Wirkung eingestellt, das Quartier beendet. Am 20. Juli erging ein Rückforderungsbescheid über 66.457 Euro – für Grundversorgung, Verpflegungsgeld, Krankenversicherung und Unterbringung.

Zitat Icon

Wir nutzen alle rechtlichen Möglichkeiten, um im Falle eines Sozialmissbrauches die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Integrations-Landesrat Christian Dörfel

Doch die Familie bekämpfte die Rückforderung. Der Fall ist mittlerweile gerichtsanhängig. „Wir nutzen alle rechtlichen Möglichkeiten, um im Falle eines Sozialmissbrauches die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auf diese Weise konnten im letzten Jahr missbräuchlich verwendete Hilfsgelder in der Höhe von rund 900.000 Euro wieder eingeholt werden – der Fall ist noch gerichtsanhängig und wird von uns konsequent weiterverfolgt“, sagt Integrations-Landesrat Dr. Christian Dörfel.

03.03.2026 08:00
Folgen Sie uns auf