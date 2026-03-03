Asylgeld-Betrug: 66.000 € noch nicht zurückgezahlt

Doch die Familie bekämpfte die Rückforderung. Der Fall ist mittlerweile gerichtsanhängig. „Wir nutzen alle rechtlichen Möglichkeiten, um im Falle eines Sozialmissbrauches die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auf diese Weise konnten im letzten Jahr missbräuchlich verwendete Hilfsgelder in der Höhe von rund 900.000 Euro wieder eingeholt werden – der Fall ist noch gerichtsanhängig und wird von uns konsequent weiterverfolgt“, sagt Integrations-Landesrat Dr. Christian Dörfel.