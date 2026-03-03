Asylgeld-Betrug: 66.000 € noch nicht zurückgezahlt

Es geht um exakt 66.457 Euro Steuergeld. Dieser Betrag wurde einer türkischen Asylfamilie ausbezahlt – obwohl diese in der Heimat über erhebliches Vermögen verfügt haben soll. Das Land Oberösterreich wartet bis heute auf das Geld. Der Fall liegt nun beim Gericht.
Aufgeflogen war die Causa im Sommer nach einer Kontrolle in einem Asylquartier in Braunau. Laut behördlichen Ermittlungen ist der Vater (37) Eigentümer eines Bauernhofes samt 4,4 Hektar großem Weingarten sowie einer Wohnung in Istanbul. Zudem wurden in einem Wallet 1,5 Bitcoin festgestellt – mit einem damaligen Gegenwert von rund 150.000 Euro (je nach Kurs stark schwankend).
Die Reaktion des Landes fiel strikt aus: Die Grundversorgungsleistungen wurden mit sofortiger Wirkung eingestellt, das Quartier beendet. Am 20. Juli erging ein Rückforderungsbescheid über 66.457 Euro – für Grundversorgung, Verpflegungsgeld, Krankenversicherung und Unterbringung.
Wir nutzen alle rechtlichen Möglichkeiten, um im Falle eines Sozialmissbrauches die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Integrations-Landesrat Christian Dörfel
Doch die Familie bekämpfte die Rückforderung. Der Fall ist mittlerweile gerichtsanhängig. „Wir nutzen alle rechtlichen Möglichkeiten, um im Falle eines Sozialmissbrauches die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auf diese Weise konnten im letzten Jahr missbräuchlich verwendete Hilfsgelder in der Höhe von rund 900.000 Euro wieder eingeholt werden – der Fall ist noch gerichtsanhängig und wird von uns konsequent weiterverfolgt“, sagt Integrations-Landesrat Dr. Christian Dörfel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.