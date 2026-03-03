Vorteilswelt
Prohaskas Countdown

Mit guter Laune ein Gefühl für die WM holen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.03.2026 06:00
Prohaska weiß, worauf es bei der Vorbereitung ankommt.
Prohaska weiß, worauf es bei der Vorbereitung ankommt.(Bild: Krone KREATIV/GEPA Pictures)
Porträt von Herbert Prohaska
Von Herbert Prohaska

Der Countdown läuft – in exakt 100 Tagen beginnt die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Auch beim ÖFB laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Worauf es für es für Teamchef Ralf Rangnick jetzt ankommt, worauf er wert legen muss – das weiß Herbert Prohaska, der 1998 Österreich zur WM geführt hatte, ganz genau...

0 Kommentare

In den Wochen und Monaten vor der WM versucht man als Teamchef auf alles so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Die unangenehmste Entscheidung war für mich, wen ich daheim lassen muss. Angst vor Verletzungen darf man nicht haben. Ralf Rangnick muss keine neuen Spieler mehr suchen. Vielleicht drängt sich wer als Ergänzung auf. Aber unser Team ist sehr gut aufgestellt, wir können auch Ausfälle kompensieren. Bei uns war 1998 die kaputte Zehe von Andi Herzog ein großes Thema. Es wäre dennoch fahrlässig gewesen, ihn nicht mit zur WM zu nehmen.

Herzog bei der WM 1998.
Herzog bei der WM 1998.(Bild: GEPA)

Unsere Generalprobe fand gegen Liechtenstein statt. Das war mein Wunsch, ich wollte nicht riskieren, dass wir vor der WM verlieren, so Diskussionen aufkommen. Wir haben 6:0 gewonnen. Die jetzige Wahl mit Ghana, Südkorea und Tunesien ist sinnvoll. Neuen Kulturen, ein anderer Fußball – so bekommt man ein Gefühl, was auf einen bei der WM zukommt. Das haben wir mit Tunesien auch versucht. Aber unser Team achtet ohnehin mehr darauf, das eigen Spiel durchzuziehen.

Rangnick hat die WM im Visier.
Rangnick hat die WM im Visier.(Bild: GEPA)

Wichtig wird sein, die Truppe bei Laune zu halten. Die Gefahr eines Lagerkollers sehe ich, obwohl das Team fast drei Wochen vor dem ersten WM-Spiel zusammen kommt, nicht. Weil sich die Burschen super verstehen, auch der Schmäh rennt. Das ist wie eine Familie. Bei uns war es 1998 ähnlich. Ich habe es als Spieler 1982 auch anders erlebt, da waren ein paar Stinkstiefel dabei, die Gruppe nicht leiwand.

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.03.2026 06:00
