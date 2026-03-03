Mit guter Laune ein Gefühl für die WM holen

In den Wochen und Monaten vor der WM versucht man als Teamchef auf alles so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Die unangenehmste Entscheidung war für mich, wen ich daheim lassen muss. Angst vor Verletzungen darf man nicht haben. Ralf Rangnick muss keine neuen Spieler mehr suchen. Vielleicht drängt sich wer als Ergänzung auf. Aber unser Team ist sehr gut aufgestellt, wir können auch Ausfälle kompensieren. Bei uns war 1998 die kaputte Zehe von Andi Herzog ein großes Thema. Es wäre dennoch fahrlässig gewesen, ihn nicht mit zur WM zu nehmen.