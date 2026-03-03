„Spüren den Schmerz!“ Drama um Traditionsverein

Jetzt soll dem Verein ein Neuanfang auf allen Ebenen gelingen – dazu müsste aber auch der Verkauf des Vereins über die Bühne gehen. Allerdings hat erst zuletzt ein potenzieller Käufer – ein Investorenkonsortium, das erst im Dezember die Exklusivrechte zum Kauf erworben hattte – abgesagt. Ein herber Rückschlag, der die Zukunft des Vereins immer düsterer erscheinen lässt.