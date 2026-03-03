„Spüren den Schmerz!“ Drama um Traditionsverein

Wie schaut die Zukunft des vierfachen englischen Fußball-Meisters Sheffield Wednesday aus? Massive finanzielle Probleme stellen den Traditionsverein seit Monaten vor enormen Herausforderungen. Der Absturz in die dritte Liga ist nun bereits seit Ende Februar fix. Nun hat auch noch ein potenzieller Käufer abgesagt.
Schon seit geraumer Zeit taumeln die „Eulen“ dem Abgrund entgegen. Im Oktober wurden dem Verein aufgrund eines Insolvenzantrages zwölf Punkte abgezogen. Im Dezember kamen für den Zweitligisten weitere sechs Strafpunkte dazu.
Wie britische Medien berichten, wurden offenbar Spielergehälter einige Monate nicht gezahlt. Auch die Fans gingen auf die Barrikaden. Minus sieben Punkte haben die „Owls“ in der Tabelle vermerkt – damit war für den Kult-Klub schon Ende Februar der Abstieg in die dritte Liga besiegelt.
Abstieg, dann auch noch Absage
„Wir alle spüren den Schmerz, die Spieler, die Trainer, alle Mitarbeiter dieses großartigen Vereins“, nahm Trainer Henrik Pedersen kein Blatt vor den Mund. Allerdings verwies er dabei auch „größere Zusammenhänge“, die zu dieser Situation geführt hätten.
Jetzt soll dem Verein ein Neuanfang auf allen Ebenen gelingen – dazu müsste aber auch der Verkauf des Vereins über die Bühne gehen. Allerdings hat erst zuletzt ein potenzieller Käufer – ein Investorenkonsortium, das erst im Dezember die Exklusivrechte zum Kauf erworben hattte – abgesagt. Ein herber Rückschlag, der die Zukunft des Vereins immer düsterer erscheinen lässt.
Doch die Verantwortlichen kämpfen weiter – auch sportlich: „Es tut weh, natürlich tut es weh, aber dieser Verein kann wieder großartig werden, das ist meine Botschaft im Moment“, appelliert deshalb auch Pedersen abschließend.
