Melania Trump: „Hoffe, dass ihr bald Frieden habt“

Die USA setzten sich für alle Kinder auf der ganzen Welt ein, betonte Trump. „Ich hoffe, dass ihr bald Frieden haben werdet.“ Den militärischen Konflikt im Nahen Osten erwähnte sie dabei nicht explizit. Das frühere Model leitete eine Sitzung des mächtigsten UNO-Gremiums zum Thema Kinder, Technologie und Bildung in Konfliktsituationen. Die Sitzung des Sicherheitsrats schloss die First Lady mit dem Satz: „Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft bei der Bewahrung des Friedens in der Welt.“