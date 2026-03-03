Verona Pooths Sohn Rocco (14) sitzt in Dubai fest

„Große Angst bekommen“

Bis vor Kurzem sei noch geplant gewesen, dass sich ihr Sohn und die Freundin von San Diego direkt an der Grenze zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien mit ihrem Ehemann treffen. „Doch als wir hörten, dass zusätzliche Wasserreserven und Medikamente ins Auto gepackt wurden, haben wir doch große Angst bekommen. In diesem Moment wurde uns klar, wie schnell die Lage sich zuspitzen kann“, zeigte sich Verona besorgt.