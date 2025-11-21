Horst Lichter wagt sich auf Gamer-Plattform Twitch

Community entscheidet mit

Auch weitere bekannte Streamerinnen und Streamer sollen bei dem Special dabei sein und das Kern-Thema der Show bedienen: die Suche nach Fundstücken in Kellern und Garagen. „Im Stream werden die Objekte begutachtet, Horst Lichter verrät, worauf es beim Trödel wirklich ankommt und wie die Chancen auf eine Bewerbung für die TV-Sendung stehen“, kündigte das ZDF an. Die Community soll über Votings eingebunden werden.