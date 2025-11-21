Vorteilswelt
Serie nimmt kein Ende

Frau nach Kaffee in Istanbul auf Intensivstation

Ausland
21.11.2025 08:35
Der Gesundheitsamtsleiter vermerkte, dass sich der Zustand der Patientin mittlerweile gebessert ...
Der Gesundheitsamtsleiter vermerkte, dass sich der Zustand der Patientin mittlerweile gebessert habe.(Bild: upixa - stock.adobe.com)

Aus Istanbul wurde erneut einen schweren Vergiftungsfall bekannt. Eine 26-jährige Bauingenieurin musste nach einem Cafébesuch in Beyoğlu auf die Intensivstation gebracht werden, weil ihr Kaffee mit einem ätzenden Industriereinigungsmittel versetzt war. 

In dem Café wurde Industriereinigungsmittel statt Wasser in die Kaffeemaschine gefüllt. Laut der Zeitung „Cumhuriyet“ fühlte sich die Frau schon nach dem ersten Schluck unwohl und bekam massive Atemprobleme.

Atemwege angeschwollen
Ärzte im Spital stellten eine Natriumhydroxidvergiftung fest, die zu gefährlichen Schwellungen in den Atemwegen führte. Die Patientin musste intubiert und künstlich beatmet werden. 

Betreiber unter Hausarrest
Der Vater des Café-Betreibers hatte das Mittel zuvor neben der Kaffeemaschine abgestellt: „Da nur mein Bruder und ich in der Küche waren und wir wussten, dass es sich um Waschmittel handelte, sah ich keine Notwendigkeit, etwas darauf zu schreiben.“ Doch ein Nachbar, der im Café spontan ausgeholfen hatte, hielt die Flüssigkeit für Wasser und verwendete das Mittel. Betreiber (28) und Mitarbeiter (50) wurden festgenommen und unter Hausarrest gestellt. 

Der Zustand der jungen Frau hat sich mittlerweile leicht gebessert. Die künstliche Beatmung konnte zurückgefahren werden, die 26-Jährige bleibt aber weiterhin unter intensiver Beobachtung.

