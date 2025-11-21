Frau nach Kaffee in Istanbul auf Intensivstation

Betreiber unter Hausarrest

Der Vater des Café-Betreibers hatte das Mittel zuvor neben der Kaffeemaschine abgestellt: „Da nur mein Bruder und ich in der Küche waren und wir wussten, dass es sich um Waschmittel handelte, sah ich keine Notwendigkeit, etwas darauf zu schreiben.“ Doch ein Nachbar, der im Café spontan ausgeholfen hatte, hielt die Flüssigkeit für Wasser und verwendete das Mittel. Betreiber (28) und Mitarbeiter (50) wurden festgenommen und unter Hausarrest gestellt.