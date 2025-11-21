Zwei Verletzte bei Crash auf winterlicher Fahrbahn

Die 52-Jährige war gerade auf der L200 unterwegs, als ihr Wagen plötzlich auf der Schneefahrbahn ins Rutschen geriet und auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Fatalerweise kam ihr just zu diesem Zeitpunkt eine 74-jährige Frau mit ihrem Pkw entgegen, diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Kollision war derart heftig, dass beide Frauen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurden.