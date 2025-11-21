Polens Botschafter in Russland von Mob attackiert

Protest gegen die angebliche Unterstützung Polens für die Ukraine

Auf einem Video der polnischen TV-Station TVN 24 (siehe Clip unten) ist zu sehen, wie mehrere Männer den Botschafter auf offener Straße bedrängen und schubsen. Auf einem Transparent steht: „Wann werdet ihr und eure Behörden aufhören, die Ukraine zu sponsern und zu bewaffnen?“ Ein Mann ruft dem Botschafter zu: „Warum sponserst du die ukrainischen Behörden? Antworte auf die Frage!“ Krajewski erwidert: „Man muss die Polizei rufen.“ Darauf beschimpft ihn ein Teilnehmer als „Terroristen“.