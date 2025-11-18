Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Quali im TICKER

LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich trifft auf Bosnien!

Fußball International
18.11.2025 04:21
Lösen Marko Arnautovic und Co. heute das direkte Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ...
Lösen Marko Arnautovic und Co. heute das direkte Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika?(Bild: Mario Urbantschitsch)

Letzter Spieltag für das rot-weiß-rote Fußball-Nationalteam in der WM-Qualifikation: Österreich empfängt im großen Gruppen-Finale die Mannschaft von Bosnien und Herzegowina! Wir berichten live (siehe unten). 

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet heute das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina schon ein Punkt, um Endrang 1 in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Playoff-Partien spielen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.

Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: Mario Urbantschitsch)

Teamchef Ralf Rangnick berichtete am Montag auf der Abschlusspressekonferenz von großer Vorfreude auf die Partie. „Die Jungs sind hochmotiviert, wir alle sind hochmotiviert und können es kaum erwarten, dass dieses Spiel gespielt wird.“ Auf die Frage, ob das Duell mit Edin Dzeko und Co. das wichtigste seiner Amtszeit sei, antwortete der Deutsche: „Es ist auf jeden Fall das wichtigste Spiel seit der EURO.“

In der unmittelbaren Vorbereitung setzt Rangnick auf zusätzliche Reize. „Wir versuchen immer, der Mannschaft nicht nur den taktischen Matchplan, sondern auch im emotionalen Bereich etwas mitzugeben, was mit dem jeweiligen Spiel zu tun hat.“ Ins Detail ging der 67-Jährige bei diesem Thema nicht.

David Alaba
David Alaba(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Alaba-Einsatz fraglich
Ebenfalls offen ließ Rangnick, ob ein Einsatz von David Alaba möglich ist. Der Teamkapitän war in der abschließenden Einheit erstmals in diesem Lehrgang auf dem Platz. „Er hat auf eigenen Wunsch mitgemacht und Teile des Trainings absolviert. Diesem Wunsch haben wir entsprochen.“

Lesen Sie auch:
Marko Arnautovic beim Abschlusstraining des ÖFB-Teams
WM-Showdown für ÖFB
„Das wichtigste und größte Spiel meiner Karriere!“
17.11.2025

So wie bei Österreichs Aufstellung gibt es auch noch bei jener der Bosnier Fragezeichen. Nicht unwesentlich ist dabei, ob die Gäste mit Dzeko und Haris Tabakovic und damit mit zwei Stürmern beginnen oder auf Dzeko als Solospitze zurückgreifen. „Es ist beides möglich, und wir sind auf beides vorbereitet“, sagte Rangnick. „Wenn sie mit zwei Stürmern beginnen, werden sie versuchen, mit vielen Bällen von außen zu agieren.“

Wichtig sei aber unabhängig davon der Fokus auf die eigenen Stärken und allerhöchste Konzentration. „Entscheidend ist, dass wir im Hier und Jetzt sind“, mahnte Rangnick. Man müsse gut in Umschaltsituationen kommen und diese auch nützen.

Nur eine Niederlage aus jüngsten 16 Heimspielen
Die Statistik spricht klar für Rangnicks Truppe. In sechs Partien gegen Bosnien gab es bei einem Torverhältnis von 6:4 zwei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Von ihren jüngsten 16 Heim-Länderspielen hat die ÖFB-Auswahl nur eines – 2:3 in der EM-Qualifikation am 13. Oktober 2023 gegen Belgien – verloren. Im Falle eines Sieges wäre Österreich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei der WM-Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington in Topf 2, bei einem Remis würde man wohl in den dritten Topf abrutschen. Sollte man eine Niederlage kassieren, müsste man im März kommenden Jahres ins Playoff, das am Donnerstag ausgelost wird.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
193.882 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
193.657 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
185.508 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
636 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Fußball International
WM-Quali im TICKER
LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich trifft auf Bosnien!
WM-Qualifikation
Kantersieg für Tschechien, Kroaten drehen 0:2
Slowaken chancenlos
Deutschland zaubert sich mit Kantersieg zur WM
Adeyemis Waffen-Eklat
„Da dachte ich, er hat eine Panzerfaust im Keller“
Streit nimmt kein Ende
Mbappe und PSG fordern jeweils über 200 Millionen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf