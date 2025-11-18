LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich trifft auf Bosnien!

Nur eine Niederlage aus jüngsten 16 Heimspielen

Die Statistik spricht klar für Rangnicks Truppe. In sechs Partien gegen Bosnien gab es bei einem Torverhältnis von 6:4 zwei Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Von ihren jüngsten 16 Heim-Länderspielen hat die ÖFB-Auswahl nur eines – 2:3 in der EM-Qualifikation am 13. Oktober 2023 gegen Belgien – verloren. Im Falle eines Sieges wäre Österreich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei der WM-Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington in Topf 2, bei einem Remis würde man wohl in den dritten Topf abrutschen. Sollte man eine Niederlage kassieren, müsste man im März kommenden Jahres ins Playoff, das am Donnerstag ausgelost wird.