Miss Mexiko Fatima Bosch zur Miss Universe gekürt

Miss Jamaika von der Bühne gestürzt

Dramatische Momente spielten sich am Mittwoch beim Halbfinale ab. Die Kandidatin für Jamaika stürzte bei der Halbfinal-Show schwer. Noch vor den Augen der Zuschauer musste die 29-Jährige medizinisch versorgt werden. Sie wurde in eine Klinik gebracht, wo zum Glück keine Brüche diagnostiziert wurden. Laut Veranstaltern erhole sich die Kandidatin unter Beobachtung. Am Finale konnte sie nicht teilnehmen.