Miss Mexiko Fatima Bosch zur Miss Universe gekürt

Nach einem von schier unglaublichen Skandalen geprägten Wettbewerb ist die amtierende Miss Mexiko, Fatima Bosch, in Thailand zur neuen Miss Universe gekürt worden.
Dabei war es ausgerechnet rund um die 25-Jährige vor zwei Wochen bei einem Vorbereitungsevent in Bangkok zu einem Eklat gekommen: Mehrere Teilnehmerinnen verließen die Veranstaltung, nachdem Bosch vom thailändischen Organisator Nawat Itsaragrisil vor versammelter Runde scharf zurechtgewiesen wurde.
Nawat, Direktor von Miss Universe Thailand, beschuldigte Bosch, einen Termin versäumt zu haben und stellte ihre Professionalität infrage. Immer wieder forderte er sie auf, still zu sein, als sie sich verteidigen wollte. Als Bosch protestierte, rief er die Sicherheitskräfte.
Zahlreiche Teilnehmerinnen solidarisierten sich mit der Mexikanerin und verließen den Saal – worauf Nawat ihnen öffentlich mit Disqualifikation drohte. Ein Video des Events, das live gestreamt wurde, verbreitete sich schnell online und löste Empörung aus. Bosch schrieb später auf sozialen Medien: „Niemand hat das Recht, uns zum Schweigen zu bringen.“ Später glätteten sich die Wogen.
Juroren traten zurück
Jedoch traten kurz vor dem Finale dann auch noch zwei Juroren aus Frankreich und dem Libanon zurück. Sie erklärten Medienberichten zufolge, der Wettbewerb sei manipuliert und die Siegerin stehe bereits fest.
Bilder der Miss-Universe-Wahl:
Erste Frau aus Tabasco
Die Gewinnerin stammt aus einer bekannten Familie im südmexikanischen Bundesstaat Tabasco, wie die thailändische Zeitung „Kahosod“ berichtete. Sie studierte unter anderem in Mexiko und Mailand Mode- und Bekleidungsdesign. Bosch ist die erste Frau aus Tabasco, die es auf die Miss-Universe-Bühne schaffte.
Zweite wurde die Teilnehmerin aus dem Gastgeberland Thailand, Praveenar Singh.
Miss Jamaika von der Bühne gestürzt
Dramatische Momente spielten sich am Mittwoch beim Halbfinale ab. Die Kandidatin für Jamaika stürzte bei der Halbfinal-Show schwer. Noch vor den Augen der Zuschauer musste die 29-Jährige medizinisch versorgt werden. Sie wurde in eine Klinik gebracht, wo zum Glück keine Brüche diagnostiziert wurden. Laut Veranstaltern erhole sich die Kandidatin unter Beobachtung. Am Finale konnte sie nicht teilnehmen.
Der Miss-Universe-Wettbewerb wurde in Bangkok, Phuket und Pattaya ausgetragen. Über 130 Teilnehmerinnen aus aller Welt waren in diesem Jahr angetreten – unter dem Motto „The Power of Love“.
