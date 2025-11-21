Vorteilswelt
Nach Skandal

Miss Mexiko Fatima Bosch zur Miss Universe gekürt

Society International
21.11.2025 09:10
Fatima Bosch konnte kaum glauben, dass sie gewonnen hat. Ihr standen die Tränen in den Augen.
Fatima Bosch konnte kaum glauben, dass sie gewonnen hat. Ihr standen die Tränen in den Augen.(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

Nach einem von schier unglaublichen Skandalen geprägten Wettbewerb ist die amtierende Miss Mexiko, Fatima Bosch, in Thailand zur neuen Miss Universe gekürt worden. 

Dabei war es ausgerechnet rund um die 25-Jährige vor zwei Wochen bei einem Vorbereitungsevent in Bangkok zu einem Eklat gekommen: Mehrere Teilnehmerinnen verließen die Veranstaltung, nachdem Bosch vom thailändischen Organisator Nawat Itsaragrisil vor versammelter Runde scharf zurechtgewiesen wurde.

Nawat, Direktor von Miss Universe Thailand, beschuldigte Bosch, einen Termin versäumt zu haben und stellte ihre Professionalität infrage. Immer wieder forderte er sie auf, still zu sein, als sie sich verteidigen wollte. Als Bosch protestierte, rief er die Sicherheitskräfte.

Fatima Bosch strahlt nach ihrer Krönung zur neuen Miss Universe – die Mexikanerin gewinnt den ...
Fatima Bosch strahlt nach ihrer Krönung zur neuen Miss Universe – die Mexikanerin gewinnt den Titel trotz wochenlanger Skandale und Turbulenzen rund um den Wettbewerb.(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Die neue Miss Universe steht fest: Fatima Bosch aus Mexiko wurde in Bangkok zur Siegerin ...
Die neue Miss Universe steht fest: Fatima Bosch aus Mexiko wurde in Bangkok zur Siegerin gekrönt.(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Die Miss Mexiko zeigte auf der Bühne und dahinter Selbstbewusstsein.
Die Miss Mexiko zeigte auf der Bühne und dahinter Selbstbewusstsein.(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Zahlreiche Teilnehmerinnen solidarisierten sich mit der Mexikanerin und verließen den Saal – worauf Nawat ihnen öffentlich mit Disqualifikation drohte. Ein Video des Events, das live gestreamt wurde, verbreitete sich schnell online und löste Empörung aus. Bosch schrieb später auf sozialen Medien: „Niemand hat das Recht, uns zum Schweigen zu bringen.“ Später glätteten sich die Wogen.

Fatima Bosch und ihre Kolleginnen hielten in diesem Jahr zusammen und freuen sich mit der ...
Fatima Bosch und ihre Kolleginnen hielten in diesem Jahr zusammen und freuen sich mit der Gewinnerin.(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Juroren traten zurück
Jedoch traten kurz vor dem Finale dann auch noch zwei Juroren aus Frankreich und dem Libanon zurück. Sie erklärten Medienberichten zufolge, der Wettbewerb sei manipuliert und die Siegerin stehe bereits fest. 

Bilder der Miss-Universe-Wahl:

Miss Thailand Praveenar Singh
Miss Thailand Praveenar Singh(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Miss Philippines Ahtisa Manalo
Miss Philippines Ahtisa Manalo(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Miss Canada Jaime VandenBerg
Miss Canada Jaime VandenBerg(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Miss Brazil Maria Gabriela Lacerda
Miss Brazil Maria Gabriela Lacerda(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Miss Cuba Lina Luaces
Miss Cuba Lina Luaces(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Miss Croatia Laura Gnjatovic
Miss Croatia Laura Gnjatovic(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Miss Colombia Vanessa Pulgarin
Miss Colombia Vanessa Pulgarin(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Miss Guadeloupe Ophely Mezino
Miss Guadeloupe Ophely Mezino(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Miss Dominican Republic Jennifer Rocio Ventura Marte
Miss Dominican Republic Jennifer Rocio Ventura Marte(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Miss Chile Maria Ignacia Moll
Miss Chile Maria Ignacia Moll(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Erste Frau aus Tabasco
Die Gewinnerin stammt aus einer bekannten Familie im südmexikanischen Bundesstaat Tabasco, wie die thailändische Zeitung „Kahosod“ berichtete. Sie studierte unter anderem in Mexiko und Mailand Mode- und Bekleidungsdesign. Bosch ist die erste Frau aus Tabasco, die es auf die Miss-Universe-Bühne schaffte.

Zweite wurde die Teilnehmerin aus dem Gastgeberland Thailand, Praveenar Singh. 

Die strahlende Siegerin nach all der Aufregung!
Die strahlende Siegerin nach all der Aufregung!(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Miss Jamaika von der Bühne gestürzt
Dramatische Momente spielten sich am Mittwoch beim Halbfinale ab. Die Kandidatin für Jamaika stürzte bei der Halbfinal-Show schwer. Noch vor den Augen der Zuschauer musste die 29-Jährige medizinisch versorgt werden. Sie wurde in eine Klinik gebracht, wo zum Glück keine Brüche diagnostiziert wurden.  Laut Veranstaltern erhole sich die Kandidatin unter Beobachtung. Am Finale konnte sie nicht teilnehmen.

Miss-Universe-Wahl
Schock: Miss Jamaica nach Auftritt im Krankenhaus
21.11.2025

Der Miss-Universe-Wettbewerb wurde in Bangkok, Phuket und Pattaya ausgetragen. Über 130 Teilnehmerinnen aus aller Welt waren in diesem Jahr angetreten – unter dem Motto „The Power of Love“.

