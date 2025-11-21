Heftige Klatsche! Kasper liefert sich Schlägerei

Kasper, der auf 10:46 Minuten Eiszeit kam, fälschte den Puck beim 0:3 von Mathew Barzal (24.) unglücklich mit dem Schienbein ins eigene Tor ab. Der frustrierte Center, der im Mitteldrittel eine Zehn-Minuten-Strafe für unsportliches Verhalten kassierte, verstand sich mit seinen Islanders-Gegenspielern besonders schlecht und verabschiedete sich kurz vor Spielende mit einem siegreichen Faustkampf gegen Tony DeAngelo. Für Detroit war es die neunte Niederlage im 21. Saisonspiel, die Islanders hingegen beendeten eine Auswärtsserie von sieben Spielen mit dem sechsten Sieg.