Neue KI-Hardware

Auftragsfertiger Foxconn und OpenAI bilden Allianz

Digital
21.11.2025 09:24
Foxconn stellte auf seiner Hausmesse Hon Hai Tech Day zuletzt einen fahrenden KI-Roboter aus – ...
Foxconn stellte auf seiner Hausmesse Hon Hai Tech Day zuletzt einen fahrenden KI-Roboter aus – er soll in den Fabriken des Konzerns menschliche Arbeiter ersetzen.(Bild: AFP/I-HWA CHENG)

Der weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn und der ChatGPT-Entwickler OpenAI wollen bei der Entwicklung von Hardware für Künstliche Intelligenz (KI) zusammenarbeiten.

0 Kommentare

Die Kooperation umfasse das Design und die Entwicklung von Racks für Rechenzentren sowie von Komponenten und anderer KI-Hardware, teilte das taiwanische Unternehmen mit. OpenAI erhalte im Gegenzug frühzeitigen Zugang zur Evaluierung der Systeme und eine Kaufoption.

Foxconn wird die Komponenten für die Rechenzentren, zu denen Kabel, Stromversorgungssysteme und Netzwerkausrüstung gehören, in seinen US-Werken herstellen. Damit könnten die Lieferketten gestärkt und mögliche Zölle der US-Regierung umgangen werden.

Foxconn will Milliarden in KI investieren
Die Partnerschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung von KI für Foxconn. Der Konzern will in den kommenden drei bis fünf Jahren jährlich 2 bis drei Milliarden Dollar (1,7 bis 2,6 Milliarden Euro) in KI investieren, wie der Vorstandsvorsitzende Young Liu der Nachrichtenagentur Reuters sagte. KI werde den größten Teil der Investitionen ausmachen, erklärte Liu weiter.

OpenAI-Chef Sam Altman hatte gesagt, das Start-up wolle 1,4 Billionen Dollar (1,22 Billionen Euro) für den Aufbau von Rechenkapazitäten ausgeben. Unabhängig davon kündigte Foxconn am Donnerstag zudem ein Joint Venture mit der Alphabet-Tochter Intrinsic an, um Robotik und Automatisierung in der Fertigung voranzutreiben.

Foxconn will signifikant wachsen
Der taiwanische Konzern ist ein wichtiger Produzent von Hochleistungsservern für Künstliche Intelligenz. Vom weltweiten Boom beim Bau von Rechenzentren verspricht sich die offiziell Hon Hai Precision Industry genannte Firma „signifikantes“ Wachstum. Im vergangenen Quartal hatte ihr das KI-Geschäft jeweils zu überraschend starken Zahlen verholfen. Dabei überholte die Serversparte die Smartphone-Fertigung erstmals als wichtigsten Umsatzbringer.

Lesen Sie auch:
Foxconn ist einer der wichtigsten Elektronik-Auftragsfertiger der Welt.
Fertigt Nvidia-Server
KI-Boom sorgt bei Foxconn für kräftiges Gewinnplus
13.11.2025
In Asien, USA, Nahost
Apple-Partner Foxconn will KI-Rechenzentren bauen
30.07.2025
52 Mrd. Dollar Umsatz
iPhone-Bauer Foxconn verdient so viel wie noch nie
06.10.2024

OpenAI hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Kooperationen geschlossen, um sich Rechenkapazitäten für die KI-Entwicklung zu sichern. So buchte das Start-up zusätzliche Server bei Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services (AWS) oder Oracle. Gleichzeitig schloss es mit AMD und Nvidia Verträge zur Lieferung von KI-Prozessoren.

Foxconn ist der weltgrößte Produzent von Apple iPhones. Darüber hinaus drängt das Unternehmen in das Geschäft zur Auftragsfertigung von Elektroautos. Dies hatte im Frühjahr Spekulationen auf eine Übernahme des kriselnden japanischen Autobauers Nissan ausgelöst. Foxconn hatte diese Überlegungen seinerzeit zurückgewiesen.

