Auftragsfertiger Foxconn und OpenAI bilden Allianz

Foxconn will Milliarden in KI investieren

Die Partnerschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung von KI für Foxconn. Der Konzern will in den kommenden drei bis fünf Jahren jährlich 2 bis drei Milliarden Dollar (1,7 bis 2,6 Milliarden Euro) in KI investieren, wie der Vorstandsvorsitzende Young Liu der Nachrichtenagentur Reuters sagte. KI werde den größten Teil der Investitionen ausmachen, erklärte Liu weiter.