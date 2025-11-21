Schock: Miss Jamaica nach Auftritt im Krankenhaus

Aktuell unter Beobachtung

Die 29-Jährige wurde noch am Veranstaltungsort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Organisatoren erlitt sie keine Brüche und befindet sich aktuell unter Beobachtung, zeigt aber positive Zeichen der Erholung. Der Zwischenfall löste unter Kandidatinnen wie Zuschauern große Bestürzung aus.