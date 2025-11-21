Schock: Miss Jamaica nach Auftritt im Krankenhaus

Dramatische Szenen beim Miss-Universe-Wettbewerb am Mittwochabend: Die jamaikanische Kandidatin sorgte für einen Schockmoment, als sie während ihres Auftritts plötzlich von der Bühne stürzte und hart aufschlug.
Vor den entsetzten Augen des Publikums mussten Sanitäter sofort eingreifen.
Aktuell unter Beobachtung
Die 29-Jährige wurde noch am Veranstaltungsort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Organisatoren erlitt sie keine Brüche und befindet sich aktuell unter Beobachtung, zeigt aber positive Zeichen der Erholung. Der Zwischenfall löste unter Kandidatinnen wie Zuschauern große Bestürzung aus.
Der Wettbewerb setzte seinen Ablauf trotz des Unfalls fort.
Miss Mexiko neue Miss Universe
Am Donnerstag wurde schließlich Fátima Bosch aus Mexiko zur neuen Miss Universe gekürt – nach einem der turbulentesten und skandalgeprägtesten Jahre in der Geschichte des Wettbewerbs.
Nur zwei Wochen vor dem Finale geriet die Miss-Universe-Organisation in turbulente Schlagzeilen. Am 4. November ging ein Livestream viral, in dem der Pageant-Manager Nawat Itsaragrisil die spätere Siegerin Bosch öffentlich scharf kritisierte. Er warf ihr vor, sich einem gruppenweiten Fotoshooting verweigert zu haben – ein Vorwurf, den sie bestritt.
In dem Video zu sehen: Itsaragrisil bezeichnete Bosch als „dumm“. Die Mexikanerin verließ daraufhin sichtbar verletzt den Raum. Mehrere Teilnehmerinnen schlossen sich ihr solidarisch an und verließen ebenfalls die Szene – ein außergewöhnlicher Moment in der Geschichte des Wettbewerbs.
