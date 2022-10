Russland verhängt Geldstrafen gegen TikTok, Twitch

Russische Gerichte haben in ihrem Kampf gegen unerwünschte Inhalte in den sozialen Medien die Videoplattform TikTok und das Streaming-Portal Twitch zu Geldstrafen verurteilt. Ein Moskauer Bezirksgericht verurteilte TikTok am Dienstag wegen der Verbreitung von „LGBT-Propaganda“ in Russland zu einer Geldstrafe von drei Millionen Rubel (rund 51.700 Euro). Das Streaming-Portal Twitch muss unterdessen eine Strafe von vier Millionen Rubel (rund 69.000 Euro) zahlen.