Marsalek Teil von russischem Geldwäschenetzwerk?

Das System verbinde Drogenhändler mit sanktionierten russischen Oligarchen, berichtete die Zeitung „Financial Times“ am Freitag unter Berufung auf die NCA. Den Ermittlungen zufolge nutzen die Netzwerke Kuriere, um Bargeld aus Drogenhandel, Waffenlieferungen und organisierter Einwanderungskriminalität einzusammeln. Im Gegenzug erhielten die Kriminellen Kryptowährung, während das Bargeld an sanktionierte Personen in anderen Ländern weitergeleitet werde. Als Mittel zur Umgehung der Sanktionen soll das kirgisische Finanzinstitut Keremet Bank gedient haben.