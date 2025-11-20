Nach Millionen-Pleite ist Aus für Hotel jetzt fix

Der Hotelbetrieb wird nur noch in dieser Wintersaison fortgeführt, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Spätestens zu Ostern werde zugesperrt. Schon jetzt stehe aber fest, dass die Quote, die die Gläubiger erhalten, „deutlich geringer“ sein werde als die gesetzliche Mindestquote für ein Sanierungsverfahren.