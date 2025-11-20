Vorteilswelt
Ostern ist Schluss

Nach Millionen-Pleite ist Aus für Hotel jetzt fix

Oberösterreich
20.11.2025 09:42
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.(Bild: Markus Wenzel)

Paukenschlag im Insolvenzverfahren der Hotelgruppe Alpin Family. Insolvenzverwalter Günther Hödl geht davon aus, dass bis auf einen Fall die Sanierung gelingen könne. Dieser ist jener in Hinterstoder. Da steht für Hödl fest, dass das Triforêt-Resort nach dieser Wintersaison zugesperrt wird.

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Im Ski-Weltcuport Hinterstoder gehen nach dieser Wintersaison im Triforet die Lichter aus. In einem Gespräch mit den Salzburger Nachrichten kündigte der für die Betriebsgesellschaften der Hotelgruppe Alpin Family mit Hauptsitz in Kaprun bestellte Insolvenzverwalter Günther Hödl das Aus an.

Lesen Sie auch:
Das Triforêt Alpin Resort in Hinterstoder schlitterte in finanzielle Turbulenzen.
Fortführung geplant
Insolvente Hotelkette blitzte bei Gläubigern ab
15.10.2025

Der Hotelbetrieb wird nur noch in dieser Wintersaison fortgeführt, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Spätestens zu Ostern werde zugesperrt. Schon jetzt stehe aber fest, dass die Quote, die die Gläubiger erhalten, „deutlich geringer“ sein werde als die gesetzliche Mindestquote für ein Sanierungsverfahren.

Für die Betriebsgesellschaft dieses Hotels wurde der Sanierungsplan zurückgezogen. Die Alpin Family GmbH hatte damals, Mitte Oktober 2025, noch erklärt, man garantiere trotzdem den Fortbetrieb. Im Mai wurde das Insolvenzverfahren mit einem Minus von 1,7 Millionen Euro eröffnet. Die Entschuldung hätte über einen Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote erfolgen sollen. 

Politisch Brisant
Politisch ist die Schließung auch brisant. In das Hotelprojekt flossen vom Land zwei Millionen Euro. Wegen der Landesförderungen hatte es massive Kritik der Grünen und der Neos an der schwarz-blauen Koalition in der oberösterreichischen Landesregierung gegeben.

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Oberösterreich

