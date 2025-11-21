KTM-Mutter verabschiedet sich aus Radl-Geschäft

Die KTM-Mutter Pierer Mobility AG, die aktuell in Bajaj Mobility AG umfirmiert wird, beendet ihr operatives Engagement im Fahrradbereich mit dem Verkauf von Felt Bicycles.
Die neuen Eigentümer Florian Burguet und Cesar Rojo waren bereits seit 2023 Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter von FELT und werden die beiden Gesellschaften in Spanien und Nordamerika samt der Marke eigenständig weiterführen, teilte Pierer Mobility am Donnerstagabend mit.
Kaufpreis im „mittleren einstelligen Millionenbereich“
Der Kaufpreis liege im mittleren einstelligen Millionenbereich. Das Closing der Transaktion stehe unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung durch den Aufsichtsrat und soll noch vor Jahresende vollzogen werden.
Fokus auf die Motorräder
Die angeschlagene Firma will sich den Angaben zufolge mehr aufs Motorrad-Geschäft fokussieren. Dabei geht es um die Marken KTM, GasGas und Husqvarna.
