Überraschungskonzert

Kate Hudson und Hugh Jackman rockten Berliner Club

Society International
21.11.2025 08:36
Kate Hudson und Hugh Jackman bei der Premiere ihres Films „Song Sung Blue“ in Berlin. Später ...
Kate Hudson und Hugh Jackman bei der Premiere ihres Films „Song Sung Blue“ in Berlin. Später rockten sie noch einen Club in Berlin.(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)

Die beiden Hollywoodstars Kate Hudson (46) und Hugh Jackman (57) haben einen Überraschungsauftritt in Berlin hingelegt. Nachdem sie ihren neuen Film „Song Sung Blue“ in der Stadt vorgestellt hatten, traten sie noch auf einer Bühne im Stadtteil Kreuzberg auf.

Gemeinsam mit einer Band sangen sie „Sweet Caroline“ von Neil Diamond. Als „extra von Hollywood nach Kreuzberg“ gekommen, wurden die beiden Filmstars im Fluxbau vorgestellt.

Die Schauspieler teilten Videos von dem kleinen Überraschungskonzert auf ihren Social-Media-Kanälen – hier der Clip von Hugh Jackman:

Premiere in Berlin
Die beiden spielen im neuen Musikfilm „Song Sung Blue“ mit, der am Mittwochabend im Berliner Zoo Palast seine Europapremiere gefeiert hatte und am 25. Dezember in die österreichischen Kinos kommen soll.

Auch Kate Hudson veröffentlichte in ihrer Bilderreihe einen kurzen Clip von ihrem Spontan-Konzert in Berlin:

Jackman („Deadpool & Wolverine“) und Hudson („Almost Famous – Fast berühmt“) spielen darin ein Paar, das als Neil-Diamond-Tribute-Band auftritt und durch harte Schicksalsschläge gehen muss.

Porträt von krone.at
krone.at
