Kate Hudson und Hugh Jackman rockten Berliner Club

Die beiden Hollywoodstars Kate Hudson (46) und Hugh Jackman (57) haben einen Überraschungsauftritt in Berlin hingelegt. Nachdem sie ihren neuen Film „Song Sung Blue“ in der Stadt vorgestellt hatten, traten sie noch auf einer Bühne im Stadtteil Kreuzberg auf.
Gemeinsam mit einer Band sangen sie „Sweet Caroline“ von Neil Diamond. Als „extra von Hollywood nach Kreuzberg“ gekommen, wurden die beiden Filmstars im Fluxbau vorgestellt.
Die Schauspieler teilten Videos von dem kleinen Überraschungskonzert auf ihren Social-Media-Kanälen – hier der Clip von Hugh Jackman:
Premiere in Berlin
Die beiden spielen im neuen Musikfilm „Song Sung Blue“ mit, der am Mittwochabend im Berliner Zoo Palast seine Europapremiere gefeiert hatte und am 25. Dezember in die österreichischen Kinos kommen soll.
Auch Kate Hudson veröffentlichte in ihrer Bilderreihe einen kurzen Clip von ihrem Spontan-Konzert in Berlin:
Jackman („Deadpool & Wolverine“) und Hudson („Almost Famous – Fast berühmt“) spielen darin ein Paar, das als Neil-Diamond-Tribute-Band auftritt und durch harte Schicksalsschläge gehen muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.