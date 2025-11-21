Wieder Schnee: Unfälle, Sperren und Rutschpartien!

Am Freitag bleibt es oft winterlich

Wie geht es mit dem Wetter heute weiter? Im ganzen Land überwiegen dichte Wolken. Sonnige Auflockerungen bleiben laut GeoSphere Austria die Ausnahme, am häufigsten gebe es sie im Süden. „Bereits von der Früh weg schneit es im Westen und Südwesten leicht. Der Schneefall breitet sich dann im Tagesverlauf weiter ostwärts aus. Die Schneefallgrenze liegt dabei verbreitet unter 500 Meter Seehöhe. Meist trocken bleibt es nördlich der Donau“, heißt es vonseiten der Meteorologen.