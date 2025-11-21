Vorteilswelt
Teils Kettenpflicht

Wieder Schnee: Unfälle, Sperren und Rutschpartien!

Tirol
21.11.2025 08:25
Am Arlbergpass (links) herrschte Kettenpflicht. Schneefahrbahn und Behinderungen gab es in der ...
Am Arlbergpass (links) herrschte Kettenpflicht. Schneefahrbahn und Behinderungen gab es in der Früh unter anderem auch auf der L6 Tuxer Straße im Zillertal.(Bild: Land Tirol (Webcam))

„Frau Holle“ geht in die Verlängerung: Nach dem Wintereinbruch am Donnerstag, der Probleme auf den Straßen mit sich brachte, schüttelte sie auch in der Nacht und am Freitag stellenweise ihre Betten kräftig aus. In Tirol kam es deshalb einmal mehr zu Behinderungen und sogar Sperren. Eine Totalsperre gab es etwa am Zirler Berg nach einem Lkw-Unfall!

Tief winterlich präsentierte sich Tirol auch am Freitag. Sogar im Inntal – unter anderem auch in Innsbruck – lagen in der Früh ein paar Zentimeter Neuschnee. Während sich die Skigebiete über den neuerlichen „Zuwachs“ kurz vor Saisonbeginn freuen, hält sich die Gaudi bei Pendlern in Grenzen.

Totalsperre nach Lkw-Unfall
Denn die winterlichen Bedingungen sorgten einmal mehr für Probleme im Straßenverkehr: So musste am Morgen etwa der B177 Seefelder Straße im Bereich Zirler Berg nach einem schweren Lkw-Unfall mit Verletzten komplett gesperrt werden. Offenbar sind zumindest zwei Schwerfahrzeuge betroffen – sie dürften auf der Schneefahrbahn ins Rutschen geraten sein. Eine Umleitung ist derzeit nur über Telfs/Mösern möglich, hieß es vonseiten der Landesverkehrsabteilung auf „Krone“-Nachfrage.

Schneefahrbahn am Zirler Berg. Freitagfrüh gabs dort eine Totalsperre.
Schneefahrbahn am Zirler Berg. Freitagfrüh gabs dort eine Totalsperre.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Bereits in der Nacht war es auf der B177 bei Zirl zu einem Lkw-Unfall gekommen – nähere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Sperre wegen Schneeräumungsarbeiten
Probleme gab es aber auch andernorts. So musste am Donnerstagabend etwa die B189 Mieminger Straße im Bereich Holzleitensattel zwischen 20.30 und 22.30 Uhr komplett für Schneeräumungsarbeiten gesperrt werden. In der Nacht und auch noch am Freitagvormittag galt am Arlbergpasss (B197) Schneekettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen. Auch auf anderen Straßen – insbesondere Gebirgsstraßen – herrschten rutschige Bedingungen.

Tiefster Winter auch im Tannheimer Tal – hier bei Schattwald.
Tiefster Winter auch im Tannheimer Tal – hier bei Schattwald.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Auf der A13 Brennerautobahn gab es zwar auch teils winterliche Bedingungen, dank des Räumdienstes waren und sind die Fahrbahnen aber „schwarz“ – und der Verkehr rollt.

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfällen
Schreckliche Unfälle bei winterlichen Verhältnissen hatten sich bereits am Donnerstag in Tirol ereignet: In Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) kam der Lenker eines Transporters von der Fahrbahn ab und krachte auf einem Parkplatz gegen einen Lkw-Anhänger – der Einheimische (56) starb noch am Unfallort!

In Telfs kam es Donnerstag zu einem tödlichen Unfall
In Telfs kam es Donnerstag zu einem tödlichen Unfall(Bild: Freiwillige Feuerwehr Telfs/Krone KREATIV)

In Münster (Bezirk Kufstein) kollidierten ein Taxi und ein Lkw – zwei Verletzte. Auch in Kematen nahe Innsbruck kam es zu einem Crash, der ebenfalls zwei Verletzte forderte. Unfälle mit verletzten Personen gab es außerdem in Musau (Außerfern) und in Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land). 

Am Freitag bleibt es oft winterlich
Wie geht es mit dem Wetter heute weiter? Im ganzen Land überwiegen dichte Wolken. Sonnige Auflockerungen bleiben laut GeoSphere Austria die Ausnahme, am häufigsten gebe es sie im Süden. „Bereits von der Früh weg schneit es im Westen und Südwesten leicht. Der Schneefall breitet sich dann im Tagesverlauf weiter ostwärts aus. Die Schneefallgrenze liegt dabei verbreitet unter 500 Meter Seehöhe. Meist trocken bleibt es nördlich der Donau“, heißt es vonseiten der Meteorologen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
