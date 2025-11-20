Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann

Kritik an Plänen: „Putin könnte Kriegsziele erreichen“

Die angeblichen US-Pläne zur Beendigung des Konflikts sind daher für den Kanzleramtschef Thorsten Frei inakzeptabel. „Es mutet etwas an, als ob Putin damit Kriegsziele erreichen könnte, die er auf dem Schlachtfeld nicht erreicht hat. Und das wäre sicherlich ein Ergebnis, das nicht akzeptabel wäre“, erklärte er gegenüber „n-tv.de“. „Darüber hinaus mangelt es massiv an Glaubwürdigkeit, denn wir erleben ja die stärksten Angriffe Russlands auf die Ukraine derzeit. Und wir erleben auch, dass das primär gar nicht gegen militärische Ziele gerichtet ist, sondern gegen die Energieinfrastruktur, gegen zivile Infrastruktur.“