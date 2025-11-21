TV-Irrsinn! Fußballfans brauchen fünf (!) Abos

Wer bei den Live-Übertragungen für die Champions League und die Deutsche Bundesliga ab 2027 die freie Auswahl haben möchte, benötigt dann also vier Abonnements: Amazon Prime Video und Paramount+ für die Königsklasse, Sky und DAZN für die Bundesliga. Medienberichten zufolge soll das Finale der Champions League außerdem bei Netflix laufen – das wäre sogar Abo Nummer fünf!