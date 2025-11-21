Vorteilswelt
Immer verrückter …

TV-Irrsinn! Fußballfans brauchen fünf (!) Abos

Fußball International
21.11.2025 09:05
Ab 2027 läuft die Champions League nicht mehr bei DAZN.
Ab 2027 läuft die Champions League nicht mehr bei DAZN.(Bild: AFP/TOM GOYVAERTS)

Es wird immer verrückter! Ab der Saison 2027/2028 läuft die Champions League nicht mehr bei DAZN, dafür steigt der US-Anbieter Paramount+ neu ein. In Deutschland benötigen Fußballfans dann fünf Abos, um alle Spiele sehen zu können. In Österreich ist hingegen noch keine Entscheidung gefallen.

0 Kommentare

Riesengroße Aufregung in Deutschland! Die „Bild“ spricht von einer „Mega-Überraschung bei der Rechtevergabe“ und einem „TV-Beben“. Mit dem US-Gigant Paramount+ mischt nun ein neuer Streaming-Riese in der Fußball-Szene mit.

Wer bei den Live-Übertragungen für die Champions League und die Deutsche Bundesliga ab 2027 die freie Auswahl haben möchte, benötigt dann also vier Abonnements: Amazon Prime Video und Paramount+ für die Königsklasse, Sky und DAZN für die Bundesliga. Medienberichten zufolge soll das Finale der Champions League außerdem bei Netflix laufen – das wäre sogar Abo Nummer fünf!

Teuer und unübersichtlich
Fest steht: Für Fußballfans wird’s immer teurer und unübersichtlicher. Wie es in Österreich aussehen wird, ist noch unklar. Die TV-Rechte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Deutschland
Champions LeagueDAZN
Streaming
Loading
Kommentare

Immer verrückter …
