TV-Irrsinn! Fußballfans brauchen fünf (!) Abos

Es wird immer verrückter! Ab der Saison 2027/2028 läuft die Champions League nicht mehr bei DAZN, dafür steigt der US-Anbieter Paramount+ neu ein. In Deutschland benötigen Fußballfans dann fünf Abos, um alle Spiele sehen zu können. In Österreich ist hingegen noch keine Entscheidung gefallen.
Riesengroße Aufregung in Deutschland! Die „Bild“ spricht von einer „Mega-Überraschung bei der Rechtevergabe“ und einem „TV-Beben“. Mit dem US-Gigant Paramount+ mischt nun ein neuer Streaming-Riese in der Fußball-Szene mit.
Wer bei den Live-Übertragungen für die Champions League und die Deutsche Bundesliga ab 2027 die freie Auswahl haben möchte, benötigt dann also vier Abonnements: Amazon Prime Video und Paramount+ für die Königsklasse, Sky und DAZN für die Bundesliga. Medienberichten zufolge soll das Finale der Champions League außerdem bei Netflix laufen – das wäre sogar Abo Nummer fünf!
Teuer und unübersichtlich
Fest steht: Für Fußballfans wird’s immer teurer und unübersichtlicher. Wie es in Österreich aussehen wird, ist noch unklar. Die TV-Rechte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben.
