Warum die Ski-Herren diesmal den Vortritt haben

Das ist der Grund

Eine Art von Emanzipation im Ski-Weltcup? Eine Gender-Revolution im weißen Zirkus? Ein erster Erfolg von Alexandra Meisnitzer als neues Aushängeschild der FIS? Weit gefehlt. Die Herren haben sich - Verzeihung – vorgedrängt. Mussten das tun. Weil der Weltcup-Kalender in der darauffolgenden Woche schon für Donnerstag den Herren-Super-G in Copper Mountain vorsieht – die Ladys sind auch dort erst am Wochenende dran (Mikaela Shiffrin).