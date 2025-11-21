So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan

Weitreichende Gebietsabtretungen

So sieht der US-Vorschlag den Verzicht der Ukraine auf die wichtige Industrieregion Donbass vor. Die dazu gehörenden Regionen Donezk und Luhansk würden ebenso wie die Krim „de facto als russisch anerkannt werden, auch von den Vereinigten Staaten“, heißt es in dem Entwurf. Aus dem noch von ihr kontrollierten Teil von Donezk würde sich die Ukraine demnach zurückziehen, er soll zu einer entmilitarisierten Pufferzone unter russischer Kontrolle werden. Die beiden teilweise von Russland kontrollierten und annektierten Regionen Cherson und Saporischschja im Süden der Ukraine würden dem Plan zufolge entsprechend der aktuellen Frontlinie aufgeteilt. Das Atomkraftwerk Saporischschja solle der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA unterstellt und der dort produzierte Strom zu gleichen Teilen zwischen der Ukraine und Russland aufgeteilt werden.