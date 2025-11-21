Vorteilswelt
Wurde nur 33 Jahre alt

John Travoltas Filmsohn Spencer Lofranco gestorben

Society International
21.11.2025 09:22
John Travoltas „Gotti“-Filmsohn Spencer Lofranco ist gestorben. Der Schauspieler wurde nur 33 ...
John Travoltas „Gotti“-Filmsohn Spencer Lofranco ist gestorben. Der Schauspieler wurde nur 33 Jahre alt.(Bild: APA-Images / Everett Collection / Brian Douglas)

Trauer um Schauspieler Spencer Lofranco: Der „Gotti“-Star ist im Alter von nur 33 Jahren verstorben, wie unter anderem „TMZ“ berichtete.

0 Kommentare

Der kanadische Schauspieler, der 2018 an den Filmsohn von John Travolta im Gangsterfilm „Gotti“ spielte, sei am 18. November in der kanadischen Provinz British Columbia verstorben.

Die Todesursache ist bislang unbekannt, die Polizei habe aber Ermittlungen eingeleitet, wird berichtet. 

Spencer Lofrancos Bruder bestätigte den Tod auf Instagram.
Spencer Lofrancos Bruder bestätigte den Tod auf Instagram.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ROB KIM)

„Werde dich immer vermissen“
Spencer Lofrancos Bruder Santino bestätigte unterdessen den Tod des erst 33-Jährigen auf Instagram. In einem rührenden Posting schrieb dieser: „Mein Bruder. Du hast ein Leben gelebt, von dem manche nur träumen können. Du hast das Leben anderer Menschen verändert, und jetzt bist du bei Gott. Ich werde dich immer lieben und vermissen, Bear. Ruhe in Frieden.“

Lesen Sie auch:
Mit „Cash Out“ katapultiert sich der Österreicher noch weiter in Richtung Hollywood-Himmel. 
Actionfilm
Steirer drehte mit Hollywood-Star John Travolta
26.03.2024
Blöd gelaufen
John Travolta verursacht 206.000-Euro-Strafe
25.07.2024

Spencer Lofranco war zuletzt 2018 an der Seite von John Travolta auf der Leinwand zu sehen. Im Film „Gotti“ verkörperte der Kanadier den Sohn des berüchtigten Gangsterbosses John Gotti. Daneben spielte er unter anderem in den Filmen „Jamesy Boy“ oder „Unbroken“ mit. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading
