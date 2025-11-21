John Travoltas Filmsohn Spencer Lofranco gestorben

„Werde dich immer vermissen“

Spencer Lofrancos Bruder Santino bestätigte unterdessen den Tod des erst 33-Jährigen auf Instagram. In einem rührenden Posting schrieb dieser: „Mein Bruder. Du hast ein Leben gelebt, von dem manche nur träumen können. Du hast das Leben anderer Menschen verändert, und jetzt bist du bei Gott. Ich werde dich immer lieben und vermissen, Bear. Ruhe in Frieden.“