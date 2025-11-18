Mutter und Tochter ermordet? Brüder-Paar im Visier

Zwei Brüder als Beschuldigte

Bei den Beschuldigten handelt es sich laut den Ermittlern um zwei Österreicher – Brüder im Alter von 53 und 55 Jahren. „Die Männer stehen im Verdacht, mit dem Tod einer 34-jährigen Syrerin sowie deren zehnjähriger Tochter, die beide seit Juli 2024 aus Innsbruck abgängig sind, in Verbindung zu stehen“, hieß es weiter.