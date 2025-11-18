Vorteilswelt
Leichen in Wohnung

Mutter und Tochter ermordet? Brüder-Paar im Visier

Tirol
18.11.2025 08:12

Doppelmord-Alarm in Innsbruck: In einer Wohnung wurden die Leichen einer 34-jährigen Frau und deren Tochter (10) aufgefunden, die schon seit über einem Jahr als vermisst galten. Zwei Verdächtige – ein Brüderpaar – waren bereits festgenommen worden. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

0 Kommentare

Das Landeskriminalamt Tirol führt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Innsbruck bereits seit mehreren Monaten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes zweier Tötungsdelikte, hieß es Dienstagfrüh vonseiten der Tiroler Polizei. Bereits im Juni sei es zu zwei Festnahmen gekommen.

Zitat Icon

Die Männer stehen im Verdacht, mit dem Tod einer 34-jährigen Syrerin sowie deren zehnjähriger Tochter, die beide seit Juli 2024 aus Innsbruck abgängig sind, in Verbindung zu stehen.

Die Polizei

Zwei Brüder als Beschuldigte
Bei den Beschuldigten handelt es sich laut den Ermittlern um zwei Österreicher – Brüder im Alter von 53 und 55 Jahren. „Die Männer stehen im Verdacht, mit dem Tod einer 34-jährigen Syrerin sowie deren zehnjähriger Tochter, die beide seit Juli 2024 aus Innsbruck abgängig sind, in Verbindung zu stehen“, hieß es weiter.

Zwei Brüder wurden festgenommen.
Zwei Brüder wurden festgenommen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Leichen erst am Freitag entdeckt
Von den Leichen fehlte zunächst aber jede Spur. Bis zum vergangenen Freitag: „Aufgrund von intensiven Ermittlungen konnten am 14. November die Leichen der Syrerin und deren Tochter in Innsbruck in einer Wohnung aufgefunden werden“, so die Exekutive.

In einer Innsbrucker Wohnung wurden die Leichen aufgefunden.
In einer Innsbrucker Wohnung wurden die Leichen aufgefunden.(Bild: Christof Birbaumer)

Polizei lädt zu Pressekonferenz
Die beiden Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft in den Justizanstalten Innsbruck und Salzburg. Nähere Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt und will die Polizei am Dienstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz preisgeben. Die „Krone“ wird berichten.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Kommentare

