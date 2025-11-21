„Ich fühle mich jetzt ready im Körper und im Kopf“

Respekt vor der Location

Die Trainings am Mittwoch und am Donnerstag liefen gut, das Wetter spielte auch mit. „Am Mittwoch war es noch eisig und windig, danach aber besser als prognostiziert“, erzählt der Dornbirner, der schon im vergangenen Monat in Stubai trainieren konnte. „Darum hatte ich die Kicker-Line schon drinnen und konnte mich auf die Rails konzentrieren – die wurden für den Weltcup noch umgebaut.“ Vor der Location hat der 25-Jährige aber dennoch Respekt. „Es ist immer schwierig hier“, gesteht Forer, „aber halt auch cool, einen Heimweltcup zu haben. Es kommen Freunde und Verwandte, das ist zusätzliche Motivation.“